Her gün 1 fincan içmek yağları yakıyor!

Yaz ayları aldığınız kiloları kış gelmeden hızlı bir şekilde vermenin yollarını arıyorsanız günlük alışkanlıklarınızı değiştirerek işe başlayabilirsiniz. Hızlı kilo verdiren bazı yöntemler ile hayâlini kurduğunuz ince fiziğe sahip olabilirsiniz.

Yaz ayları aldığınız kiloları kış gelmeden hızlı bir şekilde vermenin yollarını arıyorsanız günlük alışkanlıklarınızı değiştirerek işe başlayabilirsiniz. Hızlı kilo verdiren bazı yöntemler ile hayâlini kurduğunuz ince fiziğe sahip olabilirsiniz.

Kilo vermek ve ideal kilonuza ulaşmak sandığınız kadar zor değil. Uzun süreler boyunca aç kalmadan ya da sağlıksız şok diyetler yapmadan da kısa sürede kilo verebilirsiniz.

Gün içerisindeki alışkanlıklarınızda yenilikler yaparak zayıflama sürecinizi kolaylaştırabilmeniz mümkün. En kolay ve hızlı zayıflama yöntemlerini Posta.com.tr okurları için derledik.

DENGELİ BESLENİN

Sağlıklı kilo verebilmenin ilk yolu düzenli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Kilo vermek istiyorsanız biz uzman yardımı alarak etkili bir beslenme programı hazırlamanız gerekir.

Asla öğün atlamadan dengeli ve sağlıklı yiyecekler tüketerek beslendiğinizde sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR

Kilo vermeye çalışırken daha az kalorili beslenmeye çalışırsınız. Ancak her zaman az kalorili yiyecekler tüketmek ani açlık krizlerinin ortaya çıkmasına sebep olur.

Ani açlık krizleri daha çok yemek yemenize sebep olur ve doğal olarak kilo veremezsiniz. Gün içerisinde yaşadığınız bu açlık krizlerini abur cubur tüketerek geçirmek yerine sağlıklı atıştırmalıkları tercih edebilirsiniz.

Fındık, ceviz ve badem gibi sağlıklı atıştırmalıklar içerisinde sağlıklı yağları barındırır. Açlığınızı yatıştırır ve gün boyu enerji verir. Her gün ara öğün olarak sağlıklı atıştırmalıklar tüketmek kilo vermenize yardımcı olur.

2 LİTRE SU İÇİN

Hem sağlığınız için hem de kilo vermek için her gün yeterli miktarda su içmeniz gerekir. Su içmek metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar. Bu sayede vücuttaki yağları daha kısa sürede yakabilirsiniz.

Su içmek, sindirim sistemini de düzene sokar. Vücutta biriken ödem ve toksinleri atarak şişkinlik hissinden kurtulmanızı sağlar.

Kilo vermek ve sağlıklı bir yaşam sürmek için her gün mutlaka 2 litre su içmeniz önerilir.

BİTKİ ÇAYI TÜKEREK YAĞ YAKIN

Vücudunuzdaki yağların yakımını daha kısa sürede gerçekleştirmek istiyorsanız her gün 1 fincan bitki çayı tüketmeye başlayabilirsiniz.

Bitki çayları, yavaşlayan metabolizmayı harekete geçirerek yağ yakımını destekliyor. Özellikle göbek ve basın bölgesinde biriken yağları daha kısa sürede parçalıyor. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor.

Tarçın çayı, yeşil çay, Adaçayı, Karanfil çayı gibi bitki çaylarından destek olarak kolayca zayıflayabilirsiniz.

SPOR YAPIN

Kilo vermek için gün içerisindeki beslenmenize ve günlük alışkanlıklarınıza dikkat etmek tek başına yeterli gelmez.

Aldığınız kalorileri harcamak ve sağlıklı kilo vermek için spor yapmanız gerekir. Her gün spor yaparak ya da haftanın 3-4 gününü egzersiz yapmaya ayırarak aldığınız kalorileri yakabilirsiniz.

Spor yaparken vücudunuzda sıkılaşır ve böylece kilo verirken daha fit bir vücudunuz olur. Kaslarınızı çalıştırmak daha sağlıklı bir yaşam sürmenize de yardımcı olur.

HIZLI KİLO VERDİREN BESİNLER

Tarçın kan şekerini dengede tutar. Gün içinde yaşanan açlık ve tatlı krizlerini engeller. Tarçın tok tutucu özelliği sayesinde fazla kalori alımını da engeller. Düzenli olarak tarçın tüketmek vücutta depolanan yağların hızlı bir şekilde yakılmasına yardımcı olur.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu omega yağ asitleri bakımından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Keten tohumu içeriği sayesinde yağ yakımını hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

Gün boyu tok tutar ve kalori alımını sınırlar. Ayrıca içerdiği lignan sayesinde keten tohumu menopoz sonrası kadınlarda vücut yağının artışını da önler. Keten tohumu sindirim sisteminin de düzenli çalışmasına yardımcı olur. Sağlıklı kilo verebilmek için diyet listenize keten tohumunu ekleyebilirsiniz.

LİMON

Limon içerisindeki C vitamini sayesinde hem bağışıklığı güçlendirir hem de enerji verir. Limon yavaşlayan metabolizmayı harekete geçirerek hızlı çalışmasını sağlıyor. Limon tüketerek yağ yakımını daha kolay hale getirebilirsiniz.

Limon özellikle karın bölgesindeki yağları cayır cayı yakıyor. Limonu detoks suyu olarak, salatalarda ya da yoğurt kürlerinde zayıflamak için tüketebilirsiniz.

AVOKADO

Avokado, omega 9 yağ asitlerinden oldukça zengin ve kilo vermeye yardımcı bir besindir. Avokado tüketmek metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını kolaylaştırır. Düzenli olarak tüketildiğinde kilo kaybını sağlar. Avokado sindirim sistemini de düzene sokar. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler.

ANANAS

Ananas, antioksidanlar, enzimler, mineraller, vitaminler açısından zengindir. İçerdiği bromealin enzimleriyle de yağ yakımını destekleyerek kilo vermeye yardımcı meyveler arasında yer alır. Ananas tüketerek hem vücudunuza vitamin depolarsınız hem de yağ yakımını daha hızlı bir şekilde gerçekleştirirsiniz. Ananas metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle de kilo vermeyi kolaylaştırır.