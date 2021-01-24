Her gün 1 kaşık tüketin! Mide ülserini iyileştiriyor

1. Cildinizi iyileştirir

Zeytinyağı, birçok kozmetik ürününün temel bileşendir. Üstelik diyetinizin bir parçası haline geldiğinde cildinize de fayda sağlayabilir.

Zeytinyağı, güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir ve doğal bir dezenfektan görevi görür.

Zeytinyağı cildinizde oluşan kızarıklığı ve şişliği azaltır. Üstelik yüzünüzü nemlendirerek oluşabilecek kırışıklıkları da önler.

2. Kilo vermenize yardımcı olur

Birçok çalışma, zeytinyağı yönünden zengin bir Akdeniz diyetinin vücut ağırlığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermiştir.

3. Beyin sağlığına iyi gelir

Düzenli olarak zeytinyağı tüketmek beyin hücrelerinizde biriken plakların temizlenmesine yardımcı olur.

Bu plaklar, dünyadaki en yaygın hastalıklardan biri olan Alzheimer hastalığına neden olabilir.

Düzenli olarak zeytinyağı tüketen kişiler, düşük yağlı diyet uygulayanlara göre daha iyi hafızaya sahiptir, unutmayın!

4. Kemik sağlığınızı destekler

Zeytinyağındaki eser elementler, romatoid artritten muzdarip olanlara fayda sağlayabilir.

Bu, zengin bir omega-3 yağ kaynağı olan balık yağı ile birleştirildiğinde daha iyi çalışır.

Sızma zeytinyağında bulunan bileşikler, artritin neden olduğu kavrama güçlüğünü ve eklem ağrısını iyileştirir.

5. Enflamasyonu azaltır

Diyetinizi zeytinyağı ve omega-3 yağ asitlerine sahip diğer besinler ile zenginleştirmek vücuttaki iltihabı azaltır.

Bu da iltihaplanmanın neden olduğu çeşitli cilt rahatsızlıklarını önlemeye veya iyileştirmeye katkı sunabilir.

6. Sindirim sistemini onarır

Midenizde yaşayan bazı bakteri türleri mide ülserine neden olabilir. Zeytinyağının antibiyotiklere dirençli olan bazı zararlı bakterilerle savaştığı kanıtlanmıştır.

Uzmanlar günde sadece 30 gram sızma zeytinyağı tüketmenin, zararlı bakterileri 14 gün gibi kısa bir sürede öldürebileceğini söylüyor.

7. Kan şekerinizi kontrol eder

Sızma zeytinyağı, kan şekerini düşürmenin sırrı olabilir! Zeytinyağı vücudunuzu tip 2 diyabete karşı korur.

Araştırmalar, zeytinyağının diyabet görülme riskini yüzde 40 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.

Neden sızma zeytinyağı tüketmeliyiz?

Zeytinyağı seçerken doğru şekilde üretilmiş bir ürünü satın almak çok önemli. Bunlar içerisinde sızma zeytinyağı en az işlenmiş veya rafine edilmiş olanı.

Doğal yöntemler kullanılarak çıkarılan bu yağ, tat ve koku açısından da diğerlerinden net biçimde ayrılır, fenolik antioksidanlar açısından da zengindir.

Sızma zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitlerinden zengindir, az miktarda E ve K vitamini de içerir.

İçerisinde yer alan bazı antioksidanlar biyolojik olarak aktiftir ve ciddi hastalıklarla savaşmaya yardımcı olabilir.

Zeytinyağı ile yemek pişirilir mi?

Pişirme sırasında yağ asitleri oksitlenebilir yani oksijen ile reaksiyona girerek bozulabilirler. Yağ asidi moleküllerindeki çift bağlar çoğunlukla bundan sorumludur.

Bu nedenle çift ​​bağı olmayan doymuş yağlar yüksek ısıya dayanıklıdır. Zeytinyağı da çoğunlukla tek bir çift bağı olan ve yüksek ısıya oldukça dirençli olan mono doymamış yağ asitleri içerir.

Bir çalışma kapsamında araştırmacılar, sızma zeytinyağını 180°C'ye kadar ısıttı. Yağın hasara karşı oldukça dirençli olduğu görüldü.

Bir başka çalışmada da kızartma için sızma zeytinyağı kullanıldı ve sonuç yine aynıydı: Zeytinyağı yüksek ısıda yemek pişirmek için bile ideal görünüyor!

MİLLİYET

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24/01/2021 10:34