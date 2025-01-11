Her gün 1 su bardağı kefir içersek ne olur?

Birçok araştırma, kefirde bulunan probiyotiklerin bağırsak florasının düzenlenmesine ve sindirim sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olduğunu gösterdi. Özellikle kefirin içerdiği Lactobacillus ve Bifidobacterium türleri, bağırsaklardaki zararlı patojenik mikroorganizmaların sayısını azaltabilir ve sindirim sisteminin genel sağlığını destekler.

Kefir, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre kefir tüketimi, bağışıklık hücrelerinin üretimini artırarak vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirebilir. Probiyotikler, bağırsaklardaki bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücudun genel bağışıklık yanıtını güçlendirir.

Kefir, antiinflamatuar özelliklere sahip bileşikler içerir. 2018 tarihli bir analizde, kefir tüketiminin vücutta inflamasyonu azaltabileceği ve iltihaplı hastalıkların, örneğin artrit, tedavisine yardımcı olabileceği kanıtlandı.

Kefir; kalsiyum, magnezyum, fosfor ve D vitamini gibi kemik sağlığı için faydalı mineraller içerir. Birçok çalışma, kefirin kemik yoğunluğunu artırabileceğini ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarının önlenmesinde faydalı olabileceğini ortaya koymuştur.

Uzmanlar, kefir tüketiminin kolesterol düzeylerini düşürdüğünü ve hipertansiyonu iyileştirdiğini ifade ediyor.

2019 tarihinde yapılan bir araştırmada, kefir tüketiminin alerjik hastalıkların semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. Probiyotikler, bağışıklık sistemini dengeler ve aşırı reaksiyonları engelleyebilir.

BİLİNÇSİZ TÜKETİMİNE DİKKAT

Laktaz enzimi eksikliği olanlar, süt alerjisi bulunanlar, küçük çocuklar, bağışıklık sistemi zayıf bireyler ve alkolden kaçınması gereken kişiler kefir tüketiminden kaçınmalıdır.