Her gün aynı saatte uyumak ölümcül hastalık riskini azaltıyor

Yapılan bir araştırma uyku düzeninin, uyku süresinden daha önemli olduğunu ortaya koydu.

Sleep dergisinde yayımlanan araştırmada, yeterli sürede uyumamanın kalp, böbrek, hipertansiyon ve depresyon gibi rahatsızlıklara neden olabileceği belirtilirken düzenli uyku rutinine sahip olmamanın daha ciddi problemler yaratabileceğine dikkat çekildi.

Araştırma kapsamında incelenen kişilerin, yatağa hangi saatlerde gittiği ve ne kadar süre uyuduğu incelendi.

Düzenli uyku periyoduna sahip olan, bir başka deyişle aynı saatte uyuyup aynı saatte kalkan kişilerin ölümcül hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğu tespit edildi.

Araştırma kapsamında Birleşik Krallık'taki 61 bin kişinin verileri incelendi. Yüzde 97'si beyazlardan oluşan katılımcıların yaş ortalamasının 63 olduğu belirtildi.

Katılımcılara akıllı saat benzeri bir cihaz takan araştırmacılar, her bir kişinin saat kaçta yatıp kaçta kalktığını, bölünen uykularını ve gece saatlerinde uyanık oldukları zaman dilimini inceledi.

Bu yolla elde edilen veriler kullanılarak, katılımcılar için 0'dan 100'e kadar puanlar içeren bir Uyku Düzeni Endeksi oluşturuldu.

Araştırmacılar en az 71,6 puan alan kişilerde ölümcül hastalıklara yakalanma riskinin yüzde 20-48 daha az olduğunu tespit etti. Bu grupta yer alan kişilerin kanserden ölme risklerinin yüzde 16-39, kalp rahatsızlıklarından ölme riskininse yüzde 22-57 oranında daha düşük olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar çalışmadan, uyku düzensizliğinin ölümcül hastalıklara yol açtığı gibi bir sonuç çıkarılamayacağını vurguladı.



Independent Türkçe