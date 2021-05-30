Her gün baş aşağı durmanın vücutta yaratacağı 5 değişim

1. Daha sağlıklı bir uyku çekersiniz

Özellikle stres dolu bir gün geçirdiyseniz ve uykuya dalmakta zorlanıyorsanız bunu mutlaka deneyin. Baş aşağı durmak; kas gerginliğini azaltır, vücudu gevşetir ve uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Zihniniz rahat ve sakinse daha iyi bir gece uykusu çekebilir ve kendinizi yenilenmiş şekilde güne hazır hissederek uyanırsınız.

2. Daha enerjik ve daha az yorgun hissedersiniz

Genel olarak vücudumuzu tersine çeviren hareketler odaklanmayı artırabilir ve yorgunluğu azaltabilir.

Ayrıca oksijen seviyelerini artırıp dopamin, serotonin ve endorfin gibi mutluluk hormanlarını açığa çıkarırlar.

Baş aşağı olmak aynı zamanda beyne daha fazla kan akışını sağlar, bu da enerjiyi artırıp zihinsel gücü tam anlamıyla besler.

3. Odaklanmanız kolaylaşır

Baş aşağı yaptığımız hareketler aslında beyne giden kan akışını ve oksijeni artırırken bir yandan da konsantrasyonu, hafızayı ve net düşünmeyi sağlar.

Böylece kendinizi psikolojik olarak da rahatlamış hissedersiniz. Bu hareket, toksinlerin atılmasını sağlayan bir uyaran olarak da işlev görüyor. Bizden söylemesi!

4. Sırt ağrısından kurtulabilirsiniz

Birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan sırt ağrısı çok yaygın olarak görülür. Bu acıyı çektiyseniz ne kadar sinir bozucu olduğunu tahmin edebilirsiniz.

Yapılan çalışmalara göre 8 haftalık inversiyon tedavisinden (omurgayı germek ve sırt ağrısını azaltmak için baş aşağı asılı durduğunuz bir teknik) sonra ağrının önemli ölçüde düzeldiği ortaya çıktı. Bunun yanında tedavi, esneklik ve gücü de artırdı.

5. Bağırsaklarınız daha rahat çalışır

Vücudumuz, atıkları yerçekimine karşı sindirim sisteminden iterek dışarı atar. Ancak iyi haber şu ki baş aşağı yapılan hareketler, atıkların kalın bağırsaklardaki ilerlemeye yardımcı olabilir.



Sadece yemek yedikten hemen sonra baş aşağı durmaktan kaçınmaya dikkate edin.

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30/05/2021 19:35