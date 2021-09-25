Her gün ceviz yerseniz cildinize ne olur?

Günde sadece yarım fincan ceviz yemek, kolesterol seviyelerini düşürür ve genel sağlığınıza fayda sağlar. Ancak ceviz, kalbinizi mutlu etmenin yanı sıra cildinize de iyi gelen bir süper besindir. Parlak ve genç bir cilde sahip olmak için gereken vitamin ve temel besinler açısından zengin olan cevizi her gün tüketmeye özen gösterin. İşte cevizin cildimiz üzerindeki mucizevi faydaları...

Ceviz, antioksidan bakımından oldukça zengindir. Antioksidanlar, cildinizi zararlı güneş ışınları gibi çevresel hasarlara karşı korur. Günde birkaç ceviz yemek, cildinizi foto yaşlanmaya karşı korumaya ve daha uzun süre genç görünmesine yardımcı olur. Ayrıca ceviz, cilt pigmentasyonunu azaltabilen ve vücudunuzun sağlıklı yeni cilt hücreleri üretmesine yardımcı olan B vitamini açısından da zengindir.

Ceviz, diğer kuruyemişlerden daha sağlıklı omega-3 yağları sunar. Yeterli miktarda omega-3 almak cilt sağlığınız için çok önemlidir. Omega-3 yağ üretimini dengelemeye, toksinleri temizlemeye ve cildinizin pürüzsüz ve kırışıksız kalması için ihtiyaç duyduğu nemi hapsetmeye yardımcı olur. Kahvaltınıza birkaç ceviz eklemek onu daha besleyici hale getirecek ve aynı zamanda cildinizi içten iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Cevizdeki sağlıklı yağlar tahrişi yatıştırmaya yardımcı olur ve dermatit gibi bazı cilt rahatsızlıklarını tedavi edebilir. Cevizdeki bazı eser elementler, iltihapla içten dışa savaşmaya yardımcı olarak sivilce probleminizi çözüme kavuşturabilir.

Ne yediğiniz cildinizi etkiler. Bağırsaklarınız sağlıklı değilse, hiçbir pudra veya fondöten güzel görünmesini sağlamaz. Ceviz yemek, bağırsaklarınızı besler ve sindiriminiz ve genel sağlığınız için önemli olan sağlıklı bakterileri destekler. Bu da cildinizi içten dışa doğru iyileştirecek ve doğal olarak dolgun ve parlak olmasını sağlayacaktır.



Cevizdeki antioksidanlar ve sağlıklı yağ asitleri saç köklerini uyararak saçınızı daha parlak ve hacimli hale getirebilir. Ayrıca saç derinizi de daha sağlıklı hale getireceğinden kepek ve kaşıntıyı uzak tutmaya yardımcı olur.

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25/09/2021 14:08