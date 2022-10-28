Her Gün Dokunduğumuz En Kirli 10 Şey

Germafobikler dikkatinize: bu makale biraz şok etkisi yaratabilir. Her gün dokunduğumuz en kirli şeylere şaşacaksınız. (Germafobik: Titizlik takıntısı olanlar.)

Pek çoğuna düzenli olarak dokunmaktayız fakat bunlar tuvalet kapağı gibi bariz yerler değil. Aksine, tuvaletler aşağıda listelenmiş şeylerden genellikle daha temizdir.

Listeyi okurken yanınıza bir dezenfektan şişesi alın!

Klavyeler

Klavyeniz genellikle küf, maya, Koliform bakterisi ve Stafilokoklar için adeta bir cennet gibidir. Ter, pislik ve kir her tuşa basışla aygıtın her bir köşesinde toplanır. Bu olay ise derinlemesine ve düzenli bir şekilde temizlik yapılmasını daha da önemli bir hale getiriyor.

Alışveriş Arabaları

Araştırmacılar, süpermarketlerdeki alışveriş arabalarının çiğ besin taşınması için kullanıldığından dolayı genellikle Koli Basili ile dolu olduğunu keşfetti. (Koli Basili: Genelde E. coli kısaltması ile veya koli basili olarak bilinen Escherichia coli, memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan bakteri türlerinden biridir.)

Bakkallar için yeniden kullanılabilir poşetler da benzer biçimde. Çözüm ise gezinizden sonra ürünlerinizi ve ellerinizi düzenli şekilde yıkamak. Ayrıca, çiğ besinler genellikle virüsün yayıldığı yer olduğu için ayrı bir yerde muhafaza edilmesi gerekir.

El Çantaları

El çantaları küçük olmalarına rağmen içlerine oldukça şey sığabiliyor. Gerekli sıklıkla temizlenmediği için de birçok bakteri ve mikrop taşımaktadırlar. Makyaj malzemeleri ve çanta kulpları mikroorganizmaların dolaşması için çok popüler yerlerdir.

Telefonlar

Akıllı telefonların üzerlerinde, devamlı olarak havaya maruz kalmakla beraber yüzünüzdeki, ellerinizdeki ve cebinizdekiler yüzünden katman katman bakteri bulundurur. Bazı araştırmalar, akıllı telefonlardaki mikropların umumi tuvaletlerdekilerden 10 kat fazla olduğunu iddia etmekte.

Uzaktan Kumandalar

Televizyon izlemek de sizi hasta edebilir. Küf, Koliform bakteri ve Staphylococcus aureus uzaktan kumandalarda yer edinmekte. Staphylococcus aureus hastalığa neden olan en bilindik bakterilerden birisidir. Ve otel odalarındaki uzaktan kumandalar çok daha kötü durumdadır. (Staphylococcus aureus ile bulaşan enfeksiyon türleri: pnömoni, osteomiyelit, septik artrit, bakteriyemi, endokardit, apse / çıban ve diğer cilt enfeksiyonları)

Kesme Tahtaları

Bu yararlı mutfak eşyaları en beter bakteri yuvalarından birisidir. Uzmanlar kesme işleminin gerçekleştiği mutfak yüzeylerinin normal bir komidine göre 50 ile 200 kat arasında daha fazla bakteri bulundurduğunu iddia etmekte. Bu bakteriler de hiç öyle zararsız sayılmazlar, aralarında Salmonella ve Koli Basili vardır. (Salmonella, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsidir. )

Buzdolabı Kulpları

Buzdolabınızı açarken bir eldiven takmak isteyebilirsiniz. Sıradan küf ve maya haricinde ağır bakterilerin de merkezi haline olabilir. Fakat en nihayetinde bu sizi diyetinize sağdık kalmanızı daha kolay hale getirebilir.

Diş Fırçaları

Dişimizi temizlememiz için kullandığımız bir şeyin bakteri yuvası olmasını beklemeyiz değil mi?

Ama bilin bakalım ne var?

Diş fırçanızdaki mikroplarının sayısı bir köpeğin ağzındaki mikroplardan daha fazladır. Bunun nedeni ise nerede, nasıl muhafaza edildiğidir. Islak diş fırçaları, menenjite neden olan bakteri için idealdir. Dahası, genellikle onları tuvaletimizin yakınında muhafaza ederiz bu ise, her sifon çekişimizle beraber muhtemelen dışkımızın birazını da üzerine serpilmesi anlamına geliyor.

Musluk Taşları ve Musluklar

Kulplar, lavabo ve muslukların hepsi normal bir fırçalamaya ihtiyaç duyar. İlginç bir şekilde, mutfağımız bakteri istilası konusunda lavabomuzdan daha kötü durumda. Duş başlıkları da sıklıkla sıklıkla akciğer hastalığına neden olan Mycobacterium Avium gibi patojenleri barındırır.

El bezleri ve süngerler

Bulaşık Süngeri

Mutfak Süngerleri Milyonlarca Mikrop Barındırıyor

Son olarak da temizlik yapmak için kullandığımız şeyler var. Hatta, bunlar aralarındaki en pis olanıdır. Mutfaktaki süngerler berbat durumdadır her 0.00064516 m2 başına bakteri bulundurmakta. Bu neredeyse umumi tuvalet klozetinden 200,000 kere daha fazla. El bezleri ve havluların durumu da benzerdir.

Pek çoğu her gün sayısız kere dokunduğumuz şeyler. Hepsini tamamıyla dezenfekte etmek ne kadar imkansız olsa da başlı başına sık sık yıkamak oldukça önemlidir. Eğer ki yapılmazsa, sayıları çok fazla artabilir.

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28/10/2022 22:43