Her gün düzenli olarak kahve içmek ömrünüzü uzatabilir

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26/03/2022

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Her gün düzenli olarak kahve içmek ömrünüzü uzatabilir

10 yıl boyunca takip edilen yarım milyondan fazla insanın sağlık verilerini günlük kahve içme miktarına göre inceledi ve bu sonuçlara ulaştı. İlk çalışmada kalp hastalığı olmayan 300 binden fazla insanı inceleyen araştırmacılar, kahvenin felç veya kardiyovasküler hastalıklar üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığına baktı.

Hem kadın hem erkeklerden oluşan ve 57 yaş ortalamasının bulunduğu çalışmada, günde iki üç fincan kahve içmenin kalple alakalı ölümlerde %10 ila %15 arasında düşüşe yol açtığı görüldü. Ayrıca felçle ilgili ölüm riskinin de günde bir fincan kahve içen inanlarda en düşük olduğu gözlemlendi. Kalp ritmi sorunları ile ilgili verilere de göz gezdiren uzmanlar, iki veya üç fincan içenlerin bu konuda daha az veya daha çok içenlerden daha güvenli olduğunu ortaya çıkardı.

26/03/2022 19:19
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TAGS: kahve, ömrü, uzatabilir,
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