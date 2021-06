Her gün limonlu su içtiğinizde vücudunuzda neler olur?

Her gün içeceğiniz bir bardak limonlu su ile böbreklerinizden, sindirim sisteminize, cildinizden kanınıza kadar bedeninize ciddi faydalar sağlamış oluyorsunuz. Düzenli içilen limonlu suyun sizi ideal kilonuza yaklaştırmak üzere ayda 1 kiloyu zahmetsizce verdirmesi de cabası... İşte limonlu su içmek hakkında bilmeniz gerekenler

Toksinleri atmaya yardımcı olmak ve sindirimi canlandırmak için kullanılan limonlu suyun da antik bir sağlık sistemi olan Ayurveda tıbbına dayandığı belirtiliyor.

Her sabah uyanınca güne 1 bardak limonlu ılık suyla başlamak bazıları için önemli bir sabah rutini ve sağlıklı beslenmenin bir parçası... Limon suyu içmenin sayısız faydaları uzmanlar tarafından belirtiliyor, sizde mutlaka kendinize uygun bir rutin ile limonlu suyu hayatınıza sokmalısınız.

Kalori: 9. Şeker: 1 gramdan az. Vitamin C: Günlük önerilen miktarın %25’i. Folat: Günlük önerilen miktarın %1’i Potasyum: Günlük önerilen miktarın %1’i.

Görüleceği gibi, bir bardak limonlu su fazlaca besin öğesi içermiyor olabilir ama düşük kalorili, çok az şekerli, C vitamininden zengin bir içecek

Uzmanlar, antioksidan beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Beslenme Uzmanı Tuba Taban şöyle diyor "Antioksidan vitaminler yönünden zengin besinler tüketmek gerekmektedir. Özellikle yeşil çay tüketmenin, soğuk algınlığı riskini azalttığı yapılan araştırmalar tarafından onaylanmıştır. Önemli antioksidanlardan biri olan C vitamini, vücuttan zararlı maddelerin atılmasında ve savunma sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir role sahiptir."

Dr Mehmet Öz ise limon için "Bu meyve sağlığınız için hayati önem taşıyan besin değerlerine sahip. Üstelik lezzetli ve kalorisi de düşük." diyor.

Yapılan araştırmalarda en etkili antioksidan ve çözücü madde içeren limonu günlük tüketeceğimiz suyun içerisine katıp günde en az 1 litre tüketildiğinde insan sağlığına inanılmaz faydaları olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Sarı veya yeşil limon lime içerdiği sistrik asit sayesinde böbrek taşı için oldukça faydalıdır.

Aynı zamana C vitamini kolesterol düşürücü etkisinden dolayı, kalp sağlığı açısından da oldukça önemlidir.

Limonlu suyu içmek karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.

Limonlu suyu sindirim için gerekli olan hidroklorik asit üretimini destekler.

Ayrıca asitlik derecesini ve gut hastalığı riskini azaltır.

Limonlu su son zamanlarda diyetlerde sıkça yer almaktadır. Çünkü limonlu su vücudumuzun ihtiyacı olan sıvı miktarını karşılamaya yardımcı olurken kilo verme sürecine de destek olmaktadır.

Vücuttaki toksinleri arındırmayı sağlayan limonlu su genellikle sabahları aç karnına tüketildiğinde yağ yakımını kolaylaştırır.

Her gün düzenli limon suyu içersek ne olur?

Her gün düzenli olarak içilen limonlu su karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirir ve kandaki oksijen durumunu düzenler. -Limon içeriğindeki hidroklorik asit sayesinde sindirimi kolaylaştırır. düzenli olarak içilen 1 bardak limonlu su sindirimi düzenleyerek gut hastalığını da azaltır

Limon içeriğinde bulunan C vitamini , fosfor, protein ve karbonhidrat gibi pek çok faydalı bileşen bulunan bir besindir.

Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki fazla kiloların atılmasına yardımcı olur ve vücuttaki yağ tutulumunu azaltır.

Genel itibariyle kilo vermeye karar vermiş ve diyet yapan kişilerin sıkça tükettiği limonlu suyun insan sağlığına pek çok faydası vardır. Birde 15 gün düzenli olarak her sabah içilen 1 bardak limonlu su bağışıklık sistemini güçlendirmeden hastalıklardan korunmaya kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelir.

Kilo alımını azaltmayı destekler. Diğer şekerli ve kalorili içeceklere alternatif olarak tüketeceğiniz limonlu su daha az kalori alımını sağlar. Bu noktada özellikle şeker hastaları ve diyet yapanlar sıklıkla tercih eder.

Sindirime yardımcı olur

Günlük hayatta bol bol su içmek cildin temiz kalmasını sağlayarak toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Birde suya limon eklendiğinde içeriğindeki C vitamini ile cildi lekelerden uzak tutarak kırışıkları azaltmaya yardımcı olur.

C vitamini cilt sağlığınızda çok önemli bir rol oynar. Her insanın vücudunda kolajen olarak bilinen ve cilt esnekliğini korumayı sağlayan bir protein bulunur. C vitamini kolajen oluşumunun hayati yapı taşıdır.

Dr. Murat Keklikoğlu "Limonlu suda flavonoidler denen antioksidan özellikli, yani hücrelerimizi hasardan koruyan maddeler bulunur. Turunçgillerdeki flavonoidler kan dolaşımı, insülin duyarlılığı ve metabolizmayı başka yönlerden destekleyen yararlara sahip. Limon flavonoidlerinin vücudumuzda oksidatif stresi azaltıcı etkileri olabilir." diyor

Limonlu suyun sıcaklığı ne olmalı?

Limonlu suyun soğuk içilmesinin ekstra kalori yakılmasına yardımcı olduğu iddia edilirken ılık içilmesinin sindirim sağlığına yararlı olduğu söylenmektedir. Her ikisini de destekleyen çok az araştırma vardır ve bu sıcaklık farkının anlamlı bir fark yaratması olası değildir. Limonlu suyu canınız nasıl istiyorsa o sıcaklıkta tüketebilirsiniz.

Limon meyvesi pektin denen bir lif tipi içerir. Pektin iştahı ve kalori alımını azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Uzm. Dr. Ender Saraç "Limon sadece karaciğerin değil aslında bütün vücudun çok büyük bir dostudur. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla duyacağız. Sabahları güne limonlu ve biraz ballı ılık su ile başlamak vücudun toksinini atmaya, karaciğeri desteklemeye çok yararlı olur. Asla limon konsantrelerini değil, bizzat limonun kendisini tüketin. Eğer gastrit, ülser gibi ciddi mide asit sorunlarınız yoksa doğal C vitaminini deposu olan limonu mutlaka hayatınıza sokun." diyor

Limon suyu tansiyonu düşürür

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan ise "Limonda iki faydalı ana madde var. İlki sitrik asit, metabolizmayı hızlandırıp iştahı azaltır. İkincisi potasyum, magnezyum gibi eser elementler bakımından fazla olması sayesinde vücudun bu maddelerini destekler. En önemlisi de C vitamininin yüksek olmasıdır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ama düşük tansiyonu olan kişiler dikkat etmeli. Limon suyu tansiyonu biraz daha düşürebilir." diyor

Karaciğer fonksiyonları desteklenir

Karaciğeriniz gece uyurken vücudunuzun yenilemek için daha fazla efor sarf eder. Bu esnada da ertesi gün vücuttan atılmak üzere toplanan toksinleri doğal olarak biriktirir.

Sabahları limon suyu içmek, karaciğer fonksiyonunu desteklemeye ve toksinleri atmaya yardımcı olurken aynı zamanda karaciğere daha verimli çalışması için ihtiyaç duyduğu hidrasyonu sağlar. Yani bir taşla iki kuş!

Mikro mineral tuzlar

Tüm dünyayı kereviz suyu ile tanıştıran “Medical Medium” kitabının yazarı Anthony William’a göre limon; vücudun bakteri, küf, maya ve mantar gibi patojenleri parçalamasına ve vücudunuzun korunmasına yardımcı olan mikro mineral tuzlar içeriyor.

Limon, cildinizin taze görünmesi ve yaşlanma sürecini yavaşlatmasına yardımcı olan serbest radikal hasarıyla savaşmak için mükemmeldir.

Yeterli C vitamini almak, yüzdeki ince çizgileri ortadan kaldırmak için gerekli olan kolajen üretimine de yardımcı olur.

Enerjiniz yükselir

Yapılan pek çok araştırma, güne limon su içerek başlamanın enerji seviyenizi ve ruh halinizi yükseltmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Uzmanlar, limondaki negatif yüklü iyonların sindirim sistemine girerek vücut üzerinde doğal bir enerji artırıcı etkiye sahip olduğunu keşfettiler.

Hatta tek başına limon kokusunun ruh halini iyileştirdiği, stresi azalttığı bile kanıtlandı. Sırf bu nedenle bile denemeye değer!

Kilo vermeyi kolaylaştırır

Gelelim en çok tartışılan konuya! Bu etkiyi limondan çok suya bağlamak asla yanlış olmaz. Alman araştırmacılar, yeterli su içmenin metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabileceğini ve kalori yakma hızını artırdığını ortaya koydu.

Yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 500 ml su içenlerin içmeyenlere oranla metabolizma ve yağ yakma hızı yüzde 30 arttı. Sizce de muhteşem değil mi?

Yorgun düşmüş karaciğerinizi yeniden harekete geçirir

Karaciğer yağlanması tüm dünyada giderek daha da yaygın hale geliyor. Eğer bu konuda doğru adımlar atılmazsa tablo daha da ağırlaşabilir. En iyi ihtimalle Tip 2 diyabete yakalananların sayısı hızla artabilir.

Karaciğer yağlanması yorgunluk, halsizlik, karın ağrısı, yüksek insülin seviyeleri ve yüksek trigliserit seviyeleri ile kendini gösterir.

Limonlu suyun içeriğindeki C vitamini de işte bu aşamada karaciğerdeki yağ hücrelerinin çözülüp dağılmasına katkı sunar.

Vücudu nemlendirmek için harika bir seçenektir

Sabahları limonlu su içmek, hücrelerinizi aktive etmeye yardımcı olduğu için mükemmel bir çözümdür.

Sade bir su yerine taze sıkılmış limon suyu ekleyerek suyunuzu içmek, vücudu uyandırır.

Temel besinler ve bileşenlerin hücrelerinize daha derinlemesine taşınması için en güzel yollardan biridir.

Hücreleri alkalize ederek vücut pH’ınızı dengeler

Asit-alkali teorisine göre, günlük hayatta en fazla tükettiğimiz şeyler (şeker, süt ürünleri, et, rafine karbonhidratlar, kimyasal katkı maddeleri vb.) çok fazla asit içerir.

Vücutta alkali bir ortam yaratan gıdaları tüketerek (yeşillik, sebze, düşük şekerli meyveler) daha dengeli bir asit ortamı sağlanabilir.

Mikroskop altında incelendiğinde asidik bir kan örneğinin hücreleri kalın, yapışkandır ve verimli çalışmaz.

Bu hücreler oksijen taşımazlar ve besinlerden faydalanma konusunda çok zayıftırlar. Bu durum da bağışıklığın düşmesine ve hastalıkların artmasına neden olabilir.Yapılan araştırmalar ise alkali diyetin kronik ağrıyı hafifletmek, kemik sağlığını artırmak ve hastalıklara karşı koruma sağlamak için yararlı olabileceğini gösteriyor.

Peki çözüm ne? Tabii ki daha fazla alkali yiyecekler tüketmeye çalışmak.

Limonlu suyun asidik olduğu düşünülmesine rağmen aslında vücut üzerinde alkalileştirici bir etkiye sahip olduğu ve vücut pH'ını dengelemeye yardımcı olduğunu da unutmayın!

17/06/2021 17:49