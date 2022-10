Her gün mutlaka yapın

Genç bir cilde sahip olabilmek için düzenli olarak bakım yapmanız gerekir. Zamanla cildinizde kolajen eksikliği ortaya çıkar ve cildinizde kırışıklıklar belirgin hale gelir. Cildin kırışmasını engellemek ve ince çizgilerin görünümünü azaltmak için yaşlanma karşıtı bakım yöntemlerini uygulamanız şart. Cildi besleyen, onaran ve cilt hücrelerini yenileyen bakım rutini sayesinde 10 yaş birden gençleşebilirsiniz.

İnce çizgiler, kırışıklıklar ve cildinizde zamanla ortaya çıkan koyu lekeler en belirgin yaşlanma belirtileri olarak kabul edilir.

Cildin yaşlanmasını önlemek ve her zaman genç kalabilmek için evde düzenli olarak bakım yapmanız gerekir. Cildinizin erken yaşlanmasını istemiyorsanız bu ipuçlarını mutlaka takip edin.

GENÇ BİR CİLT İÇİN NEMLENDİRİCİ

Nemsiz bir cilt erken yaşlarda kırışır. Ciltteki kuruluk ve tahriş cildin kusursuz görünümünü bozar. Nemsiz ciltlerde ince çizgiler ve cilt kusurları daha belirgin hale gelir. Bu sebeple her gün düzenli olarak cildinize nemlendirici sürmeniz gerekir.

Karma, yağlı, kuru ve hassas ciltlere özel olarak bulunan nemlendiricilerden cildinize en uygun olanı belirleyin. Cildinizi temizledikten sonra her gün masaj yaparak uygulayın. Nemlendirici kullanarak cilt bariyerinizi dış etkenlere karşı daha güçlü hale getirin.

HER MEVSİM GÜNEŞ KREMİ

Güneş ışınlarına çok fazla maruz kalan ciltler erken yaşlanır. UV ışınlarının zararlı etkileri ciltte kırışıklıklara ve lekelere sebep olur. Cildin doğal ve sağlıklı dokusu bozulur.

Cildi güneş ışınlarından koruyabilmek için güneş kremi kullanmak gerekir. Ancak genellikle herkes güneş kremini yaz aylarında kullanmayı tercih eder.

Eğer sadece yaz aylarında güneş kremi kullanıyorsanız cildinizi tam anlamıyla koruyamazsınız. Güneş korucu kremleri her mevsim düzenli olarak kullanmayı alışkanlık haline getirmeniz gerekir.

YAŞLANMA KARŞITI ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Yaşlanma karşıtı cilt bakımında üzüm çekirdeği yağı çok sık kullanılır. Üzüm çekirdeği yağı antioksidan ve omega yağ asitleri açısından çok zengin bir doğal yağdır. Düzenli kullanıldığında cildi sıkılaştırır ve toparlanmasına yardımcı olur.

Üzüm çekirdeği yağı ciltteki ton eşitsizliklerini giderir. Daha aydınlık ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza destek olur.

Üzüm çekirdeği yağını avuç içlerinize döküp ellerinizi birbirine sürterek hafifçe ısıtabilir ve nemlendirici bir maske olarak cildinize bol miktarda uygulayabilirsiniz.

C VİTAMİNİ İÇEREN ÜRÜNLER

C vitamini içeren cilt bakım ürünleri cildi tam anlamıyla neme doyurur. Cilt bariyerini güçlendirir ve cildi dış etkenlere karşı daha güçlü hale getirir.

C vitamini serumlar cildin kolajen üretimini destekler. Bu özelliği sayesinde yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır ve cildin erken yaşlanmasını engeller. Yaşınız ilerlese bile C vitamini kullanarak kolajen üretimini destekleyebilirsiniz. Günlük cilt bakım rutininize C vitamini serumları dahil ederek gençleşebilirsiniz.

GÖZ ÇEVRESİ BAKIMI

Göz çevresindeki kırışıklıklar her zaman yaşınızı ele verir. Bu sebeple günlük olarak göz çevrenize de bakım yapmanız gerekir.

Göz çevresindeki kırışıklıkları açan ve nemlendiren kremlerle göz çevresi bakımınızı yapabilirsiniz.

Profesyonel ürünleri kullanmak istemiyorsanız göz çevreniz için evde doğal yöntemleri de deneyebilirsiniz. Canlandırıcı salatalık maskesiyle göz çevrenize aydınlık ve genç bir görünüm kazandırabilirsiniz.

1 tatlı kaşığı kıyılmış salatalığı 1 tatlı kaşığı gül suyuyla karıştırın.

Karışımı yuvarlak pamuk üzerine uygulayın ve göz altınıza yerleştirin.

10-15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

Haftada 1 kez mutlaka uygulayın.

09/10/2022 17:34