Gülten Özyakup SEZGİN

Lefkoşa Sarayönü’nün en tanınmış siması Boyacı Rauf, boyacılık mesleğini 1944 yılından 2011’e kadar hiç bırakmamak kaydıyla yaptı. 67 yıl Sarayönü meydanındaki aynı kaldırımda ayakkabı boyacılığı işini sürdürdü... Her gün sandığıyla iş başındaydı…

Lefkoşa Sarayönü’nün sembol esnaflarından… Unutulmaz, güzel insan Rauf Haksun, mahkemeler önüne kurduğu tezgahıyla hem esnafın hem de halkın sevdiği bir isimdi…

Adını o meydanla adeta özdeşleşen, “Boyacı Rauf” olarak tanınan Rauf Haksun, çok sevdiği mesleğine o kadar bağlıydı ki en kötü hava koşullarında bile sokaktaydı.

15 Şubat 1920’de Baf kazasının Aksilu köyünde doğan Haksun, küçük yaşta babasını kaybetti… Okula hiç gitmedi.

Babasının ölümünden sonra annesi ve kardeşleriyle birlikte 1930’da Lefkoşa’ya yerleşen Haksun, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 1944 yılında Sarayönü’nde ayakkabı boyacılığına başladı. Haksun mesleğini Nisan 2011’e yani hayatını kaybettiği güne kadar sürdürdü.

Haksun, Sarayönü meydanında yaşanan birçok olayın tanığıydı. Toplumlararası kavgalar, örfi idare, ölümler, savaş…

Rauf Haksun, 1945 yılında evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. 1957 yılında Türkiye’den aldığı boya sandığını son gününe kadar kullanan Haksun, 1963-1974 döneminde Çağlayan’da mücahitlik yaptı.

stanbul’dan aldığı boya sandığından hiç kopmadı.

Lefkoşa'nın ünlü simalarından ayakkabı boyacısı Rauf Haksun, 90 yaşında Nisan 2011’de vefat etti.

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24/11/2022 17:09