Her İki Kişiden Biri ve İşletmelerin Yarısı Siber Saldırıya Uğruyor

Güney Kıbrıs’ta, bu yıl içerisinde her iki vatandaştan birinin ayrıca işletmelerin nerdeyse yarısının, siber saldırıya uğradığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi İletişim Komiserliği Ofisi’nin verilerine dayanarak, son on iki ay içerisinde işletmelerin yüzde 47’sinin siber saldırıya veya yasa dışılığa uğradığını, bunun da, her on günde bir siber saldırının yapıldığı anlamına geldiğini yazdı.

Habere göre 2023 yılında siber saldırıya uğrayan işletmelerin oranı ise yüzde 49 şeklinde kaydedildi.