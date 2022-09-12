Ali Baturay yazdı: Her iptal veya erteleme fahiş fiyatlı doğrudan alımların önünü açıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK), Teknecik Elektrik Santrali’ne temin edeceği akaryakıt için çıktığı ihale yine sonuçlanamadı, ertelendi, iptal de olabilir.

Şu işe bakın ki tam da Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından canlı yayınlanacağı ve BRT’den vatandaşların da şeffaf bir şekilde izleyeceği gün ertelendi ihale…

Hatırlayacaksınız, 27 Ağustos’ta MİK Başkanı Halis Üresin, ihalenin iptal edildiğini, yeniden akaryakıt ihalesine çıkıldığını, 12 Eylül’e kadar teklif kabul edilecek ihale için 12 milyon 259 bin dolar tahmini değer saptandığını açıklamıştı.

Peki 27 Ağustos’ta KIB-TEK'in 200 bin metrik-tonluk yakıt alımı ve taşınmasıyla ilgili ihale neden iptal edilmişti.

Mazeret bol… Halis Üresin, yeniden ihaleye çıkmanın, “kamu yararı” için olduğunu söylemişti.

“Kamu yararı” ha? Kamu yararı… Hem azınlık hükümeti dönemi hem de şimdiki hükümet, fahiş fiyatlı doğrudan alımlarla kurumun anasını ağlattılar, kamu yararını düşünmediler ama iş ihaleyi sonuçlandırmamaya gelince “kamu yararı” mazereti gösteriyorlar.

Herkes de biliyor ki baskılarla ihale bir firmaya bırakılmak isteniyor, üstelik de en yüksek bedeli veren firmaya… İhale bunun için iptal edildi ve yeniden açıldı.

Bunun böyle olacağını birçok kişi çok önceden söylüyordu ve öyle de oldu.

Halis Üresin, o günlerde bu kez ihalenin şeffaf olacağını, canlı yayınlanacağını, bunu herkesin göreceğini söylemişti.

O günlerde birçok kişi, MİK’in ihaleyi iptal etmesinin doğru olmadığını, varsa bir sorun Rekabet Kurulunun buna bakmasının gerektiğini söylemişti.

Günlerdir ihalenin iptal edilip yeniden açılması konusu konuşuluyor, tartışılıyor, çünkü bu durum, iki hafta daha baskın pahaya doğrudan yakıt almaya devam etmek demektir. Öyle de oldu…

Bu arada yine bazı kesimler “12 Eylül’deki ihale de ertelenecek” diyordu.

En sonunda 12 Eylül geldi, yani bugün… Evet, bugün 12 Eylül, MİK’in web sayfasından, BRT’den veya diğer kurumlardan canlı bir şekilde ihalenin hangi şirkete kaldığını izlemeye hazırlanırken yine o haber geldi.

Hangi haber mi? Beklenen haber, yani “ihale ertelendi” haberi…

Kimseye sürpriz olmadı tabii ki… Bu ucube yapıda beklenen buydu, mademki ihaleyi istedikleri kuruma bıraktıramıyorlar, erteleyecekler.

Her iptal veya erteleme fahiş fiyatlı doğrudan alımların önünü açıyor, yine öyle oldu…

Milletin gözünün içine baka baka hikâye uyduruyorlar, masallar anlatıyorlar, halkı aptal yerine koyuyorlar, sıraladıkları mazeretlere inanmak mümkün değil.

Peki bu kez neden ertelenmiş? “Geçen defa neden konu Rekabet Kuruluna gitmedi de MİK kendi kafasına göre ihaleyi iptal edildi?” diye sorulmuştu ya.

Aha, bu kez de Rekabet Kurulu müdahale ederek, ihalenin ertelenmesini sağladı.

Ne tuhaf değil mi? 27 Ağustos’ta iptal edilip yeniden açılan ihaleye bunca gün itiraz gelmedi ama tam da sonuçlanacağı gün bir firma tarafından itiraz geldi.

Rekabet Kurulu da bunu inceleyeceği için ihale bugün sonuçlanamadı…

Bize göre bu rastlantı değildir, bizim hiçbir kuruma güvenimiz kalmadı, kimse beni bu işin içinde de bir oyun olmadığına inandıramaz…

Halis Üresin, ihaleye uzun zamandır hazırlandıklarını ve ihaleyi bugün sonuçlandırma hedefinde olduklarını ancak bugün bir sürprizle karşılaştıklarını söyledi.

Sürprizle karşılaşmışlar… Kimseye sürpriz olmadı ama Halis Bey’e sürpriz olmuş, ne tuhaf.

İhaleye bir itiraz yapıldığı bu sabah itibarıyla Rekabet Kurulu’nca kendilerine bildirilmiş.

İtirazla ilgili tüm dosyaları ve bilgileri Rekabet Kuruluna göndereceklermiş.

Askı süresi dolmuş olduğundan dolayı, bugün ya da yarın bir karar çıkması durumunda beklemeden, en erken bir zamanda tekrar ihaleye çıkmayı planlıyorlarmış, karar Rekabet Kurulundan geldiği günün ertesinde ihaleyi yapacak durumdaymışlar.

Ya, bilmez miyiz, ateş gibisiniz, şipşak halledersiniz, daha önce hallettiklerinizden belli.

Halis Bey, daha önce ihaleye katılmamış yeni bir firmanın itirazının olduğunu, teknik şartnamede yanlışlıklar ve hatalar olduğu iddiasıyla durumu hem avukatları hem de Rekabet Kurulu kanalıyla kendilerine ilettiğini anlattı.

İptal kararının ciddi zaman kaybına neden olacağın belirtiyor Halis Bey…

İptal arzu etmedikleri bir olaymış, çünkü iptal olursa yeni bir ihale süreci başlayacak, yeni teknik ve idari şartnameler hazırlanacakmış.

Yeni bir yasal süreç, yani askı süreci ve müracaat süreci olacakmış, dolayısıyla bu da oldukça uzun bir zaman alırmış… Seçim yasakları da devreye girebilirmiş…

E tamam işte, tam da istediğiniz bu değil mi?

Hükümetinizin arzu ettiğinin tam da bu olduğunu tüm ülke bilmiyor mu?

Doğrudan alımlar devam etsin diye değil mi bu senaryolar?

Arzu etmedikleri bir durumla karşı karşıyaymışlar…

Yok aslında tam da arzu ettiğiniz durumla karşı karşıyasınız, hatta senaryoyu yazıp oynuyorsunuz da.

İhale ileriye nasıl atılır diye taşları kaldırıp altında mazeret aranıyor, yok ülke menfaati, yok itiraz, yok yargı süreci, yok gök gürledi, yok şimşek çaktı, yok deprem oldu, yok ayaz vurdu, uydur uydur git…

Haaa, o itirazcı firma oyunun bir parçası değilse ve gerçekten de teknik şartnamede yanlışlıklar ve hatalar varsa, bu da sizin ihmaliniz, bunun hesabını da vermeniz lazım.

Bu, isteyerek ihaleyi iptal ettirmek için yapılmadıysa, MİK yetkilileri de gözünü niye açmadı, teknik şartnamede yanlışlar/ hatalar varsa bunun bedelini birileri ödemeli.

Doğrudan alımlarla devlet milyonlarca lira fazladan para öderken, “Ne yapalım hata olmuş, iptal ettik” deme lüksü olmamalı hiç kimsenin.

Ancak toplumun büyük bir kesimi, ihale oyunları oynandığına inanıyor ve hiç kimse de onları ihale oyunları oynanmadığına ikna edemez.

Bugüne kadar yaşananlara, halka yaşatılanlara baktığımızda, bunlara inanmak için insanın saf, hatta ahmak olması gerekiyor…

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12/09/2022 22:34