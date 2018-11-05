Her kadının kâbusu: Tekrarlayan düşükler

Tekrarlayan düşükler, kadınları oldukça derinden etkiliyor. Özellikle de ardı ardına yaşandığı takdirde bu durum daha da zor olabiliyor. Anne adayları da haklı olarak nedenin tam olarak ne olduğunu anlamak ve bir sonraki gebeliklerinde aynı acı tecrübeyi yaşamamak için tedbir alınmasını istiyor. Konuyla ilgili Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gebeliklerin %15’i düşükle sonuçlanabilir

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, Gebeliklerin %15 kadarının maalesef düşükle sonuçlandığını ancak bir kez düşük yapanların büyük bir kısmının diğer gebeliklerinde bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuşabildiklerini belirtti. Pabuçcu, “Bu grubun %5 kadarında ise 2 ve daha fazla düşük gerçekleşebiliyor. Herhangi bir risk faktörü olmayan kadınlarda bile düşükler meydana gelebiliyor. Düşüklerden sonra ise bizi bekleyen bir diğer tehlike rahim duvarının hasar görmesi. Özellikle birden fazla küretaj işlemi uygulanmış ise. Bu konuya çok dikkat edilmeli.” Dedi.

Pabuçcu, konuyla ilgili açıklamalarını sürdürdü.

Tekrar eden düşüklerin yaklaşık yarısında neden bilinmiyor

Bir konuyu çok iyi bilmek lazım; her düşük yapan kadına detaylıca inceleme yapmak gereksiz. Ancak 2-3 ve daha fazla gebelik kaybı var ise birtakım incelemeler yapılmalı. Bu incelemeler ile olguların yarısından daha azında neden bulabiliyoruz ancak yarısından fazlasında hiçbir neden ortaya koyamıyoruz. Tabi bunları anne-baba adayı ile de paylaşmak kolay olmuyor.

Birtakım nedenler var ama ileri yaş önemli bir risk faktörü

Kadınlarda, ilerleyen zaman ile birlikte yumurta sayısında azalma olduğunu biliyoruz. Maalesef bu azalmanın önüne hiçbir ilaç-kür-davranış ile geçilemiyor. Bu nedenle, anne olma yaşını çok ertelemek durumu zorlaştırabiliyor. Özellikle 37-38 yaşından sonra risk artmaya başlıyor ve 40’lı yaşlardan sonra hem gebe kalmak zorlaşıyor hem de düşük olasılığı artıyor. Diğer riskli durumlar; genetik hastalıklar, pıhtılaşma sorunları, rahim içi sorunlar, hormon bozuklukları, çevresel toksinler olarak sayılabilir.

İkiden fazla gebelik kaybettiyseniz bu tetkikleri yaptırın

İkiden daha fazla gebelik kaybedenlerde;

- Anne-baba adaylarından genetik inceleme,

- Düşük materyalinden genetik inceleme,

- Bazı pıhtılaşma testleri (hepsi değil!)

- Rahim içini değerlendiren tetkikler (histeroskopi veya rahim filmi),

- Hormon incelmeleri

Gereksiz yere vitamin, takviye veya kan sulandırıcı kullanımı yarardan çok zarar veriyor

Tekrarlayan düşük yaşamış kadınlar mutlaka konunun uzmanına görünmeli ve gerekli tetkikleri yaptırıp bir yol haritası belirlemeliler. Gereksiz yere kan sulandırıcıların kullanıldığına çok defalar şahit olmaktayız. Ancak bu ilaçlar, birçok olguda boş yere kullanılıyor ve ciddi zararları olabiliyor.