Her küçük çocuğun ailesinden duyması gereken 10 şey

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14/03/2024

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Her küçük çocuğun ailesinden duyması gereken 10 şey

Çocukluktan gelen izler, bireylerin ilişkilerinden, kariyerlerine zorluklarla başa çıkma ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapma becerilerine kadar her şeyi etkileyecektir. İşte çocukların anne babalarından duyması gereken cümleler...

1- HARİKASIN

Her çocuk ailesini memnun etmeye çalışır. Bu sebeple onlar tarafından beğenilmek onu çok mutlu edecektir.

2- CESURSUN

Saç kestirmek, aşı olmak ya da diş çektirmek gibi küçük şeyler yaparken bile çocuğunuza cesur olduğunu belirtmek; korktuğunda ve yalnız hissettiğinde kendini onaylamasına yardımcı olacaktır.

3- BUNU YAPABİLİRSİN

Bu sözler, çocuğunuzun kendine olan güveninin artması ve denemekten vazgeçmemesi için önemlidir.

4- BANA HER ŞEYİ ANLATABİLİRSİN

Çocuğunuza söyleyeceğiniz bu cümle, onun duygusal olarak güvende hissetmesine ve düşünceleri konusunda size güvenebileceğini hatırlatır.

5- ÜZGÜNÜM

Çocuklar da anne babalarının özürlerine ihtiyaç duyabilir. Bu sebeple ileri gittiğinizde gönlünü almak önemlidir. Unutmayın çocuğunuz ilerleyen yıllarda sizi yansıtacaktır.

6- HATALAR OLABİLİR

Bunu söylemek, çocuğunuza deneyip başarısız olmanın normal olduğunu öğretir.

7- AĞLAMAK KÖTÜ DEĞİLDİR

Hepimiz üzüntü, öfke ve korku gibi duyguların var olduğu, bazen duygularımızdan birinin bizi zorlayabileceğini biliyoruz. Bu da çok normaldir. Bu sebeple zaman zaman ağlamak, kendimizi daha iyi hissetmemize yardımcı olmanın bir yoludur.

8- SENİNLE GURUR DUYUYORUM

Bu her çocuğun duyması gereken, dokunaklı bir ifadedir. Onunla gurur duyduğunuzu ifade etmek, hayatı boyunca denemekten vazgeçmemesini sağlayabilir.

9- HER ZAMAN BURADAYIM

Bu fiziksel bir telkinden öte psikolojik güvenlik sağlayan bir ifadedir. Çocuğunuz bunu henüz anlamasa da sizin söylediğinizi hatırlayacaktır.

10- NE OLURSA OLSUN SENİ SEVİYORUM

Çocuklar başarısız olduklarında ya da kuralları ihlal ettiklerinde ebeveynlerinin sevgisinden şüphe duyabilirler. Bu sebeple ona sevildiğini hissetirmek ve bunu dile getirmek daha güvenli olmasını sağlayacaktır.

14/03/2024 20:42
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TAGS: çocuk, haber gelişim, psikoloji
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