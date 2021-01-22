Her kullanımda fırını temiz tutmanın yolları

Hiçbir şeyi dökmemek için uğraşılsa da, yemek piştikten sonra fırında sıçrayan yağ ve yemek kalıntılarıyla karşılaşılıyor. Yemekten dolayı fırındaki buhar genellikle yap içerir. Bu nedenle fırın kirlenir ve kokmaya başlar. Ancak bunun önlemenin birkaç yolu mevcut. Ayrıca temizlikten zaman da kazanabilirsiniz. Temiz bir fırın yemek yapmayı daha eğlenceli hale getirecektir. İşte öneriler...

- Kapaklı fırın tepsileri tercih edin

Yiyeceklerden dolayı fırınınızın yağlanmasını önlemek için en iyi yollardan biri kapaklı fırın tepsisi veya kapları kullanmaktır. Bu kaplar, buharın yemeğin içinde kalmasını sağlayarak yağlanmasını önleyebilir. Bunun için fırında kullanıma ve tepsinin büyüklüğüne uygun kapaklar alabilirsiniz.

- Alüminyum folyo kullanabilirsiniz

Fırında et veya sebzenin iyi kızarması istenir. Bu da tepsi kapağı kullanmamanız gerektiği anlamına gelir. Çünkü kapak kullanılırsa, buhar içeride kalacağı için yiyecekler yumuşak kalır. Yemeğin yağının sıçramasını istemiyorsanız, tepsiyi folyoya sarın ve fırına verin. Daha sonra pişirme süresinin dörtte üçü dolduktan sonra folyoyu çıkarın ve kalan sürede folyosuz pişirin. Bu yöntemle yiyecekleriniz daha gevrek olacak ve fırınınızın daha az yağlandığını fark edeceksiniz.

- Yemek pişerken tepsiyi çıkarmayın

Fırında pişen yemeği kontrol etmek için dışarı çıkarırız. Ancak çıkarmamak daha iyi olabilir. Çünkü pişen yiyecekteki yağ damlayabilir. Yemeğiniz tamamen piştikten sonra fırından çıkarıp, daha sonra da tepsiyi temizleyebilirsiniz.

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22/01/2021 18:01