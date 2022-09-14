''Her organ bağışı, yeni bir hayattır''

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Ülkemizde, 2014 yılında yürürlüğe giren “Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası”yla birlikte organ bağışları yapılmaya ve sağlığına kavuşmak için ameliyat olacağı günü bekleyen hastalara nakil ameliyatları yapılmaya başlanmıştı. 2016’da başlayan nakil ameliyatları nedeniyle kamuoyunda organ bağışıyla ilgili bilinç yerleşmeye başlamıştı. Ülkemizde bugüne kadar 774 kişi organ bağışçısı oldu.

Ancak 2019 yılında Covid-19 salgınıyla birlikte, “pandemi tedbirlerinin” de etkisiyle bağışlar durdu, sonrasında da azaldı. Uzunca bir dönem bağış yapılmadı ve bu yöndeki duyarlılık da zedelenmiş oldu.

Sağlıkçılar, ülkemizde organ nakliyle sağlığına kavuşanlar ve nakil ameliyatı için bekleyenler, vatandaşlarımızı yeniden organ bağışı yapmaya çağırdı.

“Organ bağışı yeni bir hayattır”

Ülkemizde organ nakliyle sağlığına kavuşanlar, “Organ bağışı yeni bir hayat” diyerek, organ bağışı konusunda topluma çağrıda bulunuyor.

Duyarlı vatandaşlar, “Hayat vermek elinizde… Geleceğe bırakacağınız en güzel miras organ bağışıdır” diyor. Birçok kişi, yakını, sevdiği, eşi, çocuğu, anne- babası organ bağışıyla “hayat” bekliyor.

Kimisi kadavradan (beyin ölümü gerçekleşmiş), kimisi ise canlıdan canlıya gerçekleştirilen operasyonla nakil olanlar, organ bağışının hayat kurtardığına dikkat çekiyor.

“774 kişi organ bağışçısı oldu”

KKTC Sağlık Bakanlığı’nca yürütülen başarılı çalışmalarda nakil bekleyen hastalara yaşam umudu olan organ bağışları, pandeminin de etkisiyle azaldı.

İlk böbrek nakli 2016 yılında babadan oğula yapıldı, 2017’den beri de kadavradan böbrek nakli yapılıyor.

KKTC’de bugüne kadar 774 kişi organ bağışçısı oldu, 28 kişiye kadavradan 22 kişiye canlı böbrek, 3 kişiye de kalp nakli yapıldı.

Organ bağışçısı olmak isteyenler, hastanelerden, sağlık bakanlığından ve bakanlığın web sayfasından form doldurarak ıslak imza karşılığında organ bağışçısı kartı alabiliyor.

Beyin ölümü nedir?

Tüm beyin fonksiyonlarının tam ve geri dönüşümü olmayan kaybı durumunda bir hastada beyin ölümü gerçekleşmiş olur.

KKTC’de, 2014 yılında Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte 15 Temmuz 2015’ten bugüne çok sayıda organ nakli gerçekleştirildi.

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14/09/2022 13:11