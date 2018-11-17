Her Şey Seninle Güzel filminin galası yapılıyor

Her Şey Seninle Güzel filmi Kıbrıs’ta da sinemaseverlerle buluşuyor. Galaya çok sayıda sinemasever katılıyor

Filmin başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber ile gala öncesi düzenlenen resepsiyonda sohbet etti.

Galaya Başbakan Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş ile katıldı

Galaya katılanlar arasında UBP Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar da vardı.

“Her Şey Seninle Güzel” filminin hikayesinde Deniz (Burcu Biricik) bir türlü unutamadığı hayatının aşkı olan Emre’yi (Mert Fırat) kaybedeceğini anlayınca kendisini İzmir’de buluyor.



Rakibi Melisa (Hazar Ergüçlü) umduğundan daha çetin ceviz çıkınca, olmazsa olmazı, beyninin yarısı Bulut’tan (İlker Aksum) yardım istiyor. Filmin büyülü dünyasına, oyuncular Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum’un seslendirdiği muhteşem şarkılar da eşlik edecek.



Yönetmenliğini Cem Karcı’nın, görüntü yönetmenliğini Feza Çaldıran’ın üstlendiği filmin senaryosunu ise İlksen Başarır ve Gökhan Horzum kaleme aldı.