Her Şey Seninle Güzel’e Kıbrıs Galası!

Yeni sezonun en favori filmleri arasında gösterilen Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum’un başrollerini paylaştığı ‘Her Şey Seninle Güzel’, Türkiye ile eşzamanlı olarak 16 Kasım’da LuckyRed/ Shebnem Askin yapımcılığında Kıbrıs’ta da sinemaseverlerle buluşuyor.

Kıbrıs’ta her daim oynadığı yapımlar büyük ilgi gören Ergüçlü, 17 Kasım Cumartesi akşamı başkent Lefkoşa’da bulunan Ortaköy Lemar Sinemaları’nda yapılacak olan ve 19.00’da başlayacak galada ‘Her Şey Seninle Güzel’i Kıbrıslı sevenleri ve ailesiyle birlikte izleyecek.

Her Şey Seninle Güzel filminin hikayesinde Deniz (Burcu Biricik) bir türlü unutamadığı hayatının aşkı olan Emre’yi (Mert Fırat) kaybedeceğini anlayınca kendisini İzmir’de buluyor. Rakibi Melisa (Hazar Ergüçlü) umduğundan daha çetin ceviz çıkınca, olmazsa olmazı, beyninin yarısı Bulut’tan (İlker Aksum) yardım istiyor. Filmin büyülü dünyasına, oyuncular Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum’un seslendirdiği muhteşem şarkılar da eşlik edecek. Yönetmenliğini Cem Karcı’nın, görüntü yönetmenliğini Feza Çaldıran’ın üstlendiği filmin senaryosunu ise İlksen Başarır ve Gökhan Horzum kaleme aldı.