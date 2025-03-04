‘Her Şeyi Bilen Kitap’ çocuk oyunu seyirci ile buluşuyor

‘Her Şeyi Bilen Kitap’ çocuk oyunu 12 - 26 Nisan ve 3 Mayıs Cumartesi saat 14.00'da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda sahneleniyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Ufuk Aydoğan'ın yazıp yönettiği ve sahne amirliğini Ada Cem Dönmez’in üstlendiği oyunun oyuncu kadrosunda Melis Girgen ve Arda Aygün yer alırken, dekor tasarım uygulaması Cem Taşlıovalı'ya, ışık uygulaması ise Boysan Kuru'ya ait.

Oyun, aslan ve ayının en sevdiği armut ağacının gizemli bir şekilde kaybolması ve bu iki yakın arkadaşın, ‘Her Şeyi Bilen Kitap’ın rehberliğinde armut ağacını bulmak için atıldıkları macerayı konu alıyor.