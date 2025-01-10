Her şeyi kül oldu: Survivor Turabi’nin evi ve arabası yandı

Survivor yarışmasından iki kez şampiyonlukla ayrılan Turabi Çamkıran, ABD'de yayımlanan The Challenge adlı yarışmanın 33. sezonu olan The Challenge: War of the Worlds'e katılmış, şampiyon olmuştu. Yarışmalardan büyük ödüller kazanan Turabi'nin California eyaletindeki yatırımları küle döndü.

Çamkıran, California’daki büyük yangında yanan ev ve arabalardan birinin kendisine ait olduğunu açıkladı.

Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Çamkıran; "Evim arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran 3 Temmuz 1987 tarihinde Kahramanmaraş Afşinli bir baba ve Kayseri Sarızlı bir annenin çocuğu olarak Mersin’de dünyaya geldi. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi.Gençliğinden beri hem breakdance hem muay thai hem de karma dövüş sanatları ile ilgilendi. Daha sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazandı ve buradan mezun oldu. İlk olarak 2008 yılında Huysuz Virjin'in sunduğu Dans Eder misin? yarışmasına katıldı.