Her Şeyi Mamur Ettiniz de Kaldı İşçinin Emeklilik Parası?

HER ŞEYİ MAMUR ETTİNİZ DE KALDI İŞÇİNİN EMEKLİLİK PARASI? 8 BIN EURO MAAŞ NE DEMEK? ÜSTELİK KURUMUN UZMAN PERSONELİ VE HİZMET ALIMI VARKEN

HEPİMİZ GÖZÜMÜZÜ DÖRT AÇMALIYIZ. NE ZAMAN NEREDE BİR PARTİZANLIK VEYA SOYGUN OLACAĞI BELLİ DEĞİL. PİRANA GİBİ ORTADA DOLAŞIYORLAR

İhtiyat Sandığı, yıllardır özel sektörde çalışan onbinlerce insanın emeklilik sigortasıdır. Elimize geçecek üç kuruş toplu paradır, çoluk çocuğumuzun rızkıdır. Orayı yönetenlerin kılı kırk yarması gerekir. Her bir kuruşu değerlendirmek ve oradaki birikimleri artırmak öncelikli görevdir

Maalesef, oradaki paraya hep “beytambal” diye bakılıyor. Oluk oluk para akan bir yer sonuçta. Arkası da geldiği için yıllardır birileri bu parayı har vurup harman savuracak derdinde. Kurulda 4 devlet, 3 işçi, 2 de işveren temsilcisi var. Hepimizin parası bu 9 kişinin iki dudağı arasında

Üç gündür gündemdeki konu. 8 bin Euro aylık ödeyerek, kuruma danışman alınacak. Neymiş konu? Dijital arşivleme. Zaten halihazırda İhtiyat Sandığı her ay 3 bin Euro ödeyerek bu hizmeti zaten alıyormuş ya la… ilgili şirket üstelik çalışmalarını da tamamlamış, yani yeni bir danışmana gerek yok

İlginç değil mi? Şaşırdınız değil mi? Üstelik, ilk toplantıda bu danışmanlık hizmetinin alınması, 3 işçi, 2 işveren temsilcisinin oyuyla reddediliyor. Bu kez bakan Sadık Gardiyanoğlu toplantıya giriyor. Gündemde bu konu da yok. Bakan tarafından bizzat yönetime baskı yapılıyor

Ne oluyor peki? Dört devlet temsilcisi zaten kurşun asker. Ancak bu kez işveren temsilcilerinden biri “yahu bakanı kırmayalım” diyerek, saf değiştiriyor. İşçinin birikimini unutuyor, işverenin çektiklerini unutuyor ve iktidar safına geçiyor.

Haliyle 8 bin euroluk danışmanlık hizmeti onaylanıyor. İşçi temsilcileri isyan ediyor tabi. Hür- İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Türk- Sen Federasyonu Başkanı Aslan Bıçaklı isyan ediyor. Ortalığı ayağa kaldırıyor. 8 bin Euro, 245 bin TL maaş bu kadar kolay onaylanır mı?

Hayretler içerisinde kalıyoruz tabi. Peki kim bu isim? Arif Sarı adında bir profesör. Devletin farklı kurumlarında da çalışmış, hizmetler de vermiş. Haliyle, “kimin torpillisi?” diye içimize bir kurt düşüyor. Araştırıyoruz. Bakıyoruz. Meğer işin aslı öyle değil… Arif Sarı’nın para talebi yok

İşin kötüsü, İhtiyat Sandığı dijital arşiv için bugüne kadar 100 bin Euro harcanmış zaten. 3 bin Euro ayda bir ödeme de tıkır tıkır yapılmakta. İhale yok, bir şey yok. Arif Sarı kim? Bakan bir hayle kızmış diye işçinin parası bu kadar kolay saçılır mı ortaya…

Ahmet Serdaroğlu bunu hazmedemiyor. Arıyor… “Ma kimsin be akadaş sen, ne yapacaksın da bu kadar para istiyorsun?” diye soruyor. Arif Sarı Türkiye’de… Sarı cevap veriyor, “Ben para istemiyorum. İsmimin bu şekilde anılmasını da istemem. Bana fırsat versinler, bu işlemleri ücretsiz yapacağım” mesajını veriyor

Para istemiyor adam, siz neden oylama yapıyorsunuz? İhtiyat Sandığı halkın emeklilik parası. Buna ne hakkınız var? Zaten kötü yönetiyorsunuz. Bu adam para istemedi. İşveren temsilcisi neden evet diyor? İşveren de artık bu kurullardaki temsilcilerini gözden geçirmeli

Buraları, işlerini batıranların ya da işyerlerinden emekli olanların kendini tatmin etme yeri mi? Bakar mısınız? Şimdi herkes bu denklemi çözmeye çalışıyor. Adam para istemedi, bunlar işveren temsilcisini de yanlarına alarak 8 bin Euro danışmanlık ücretini onayladı

İşte dostlar, bu olay da yaşadıklarımızın özeti aslında. Nerede bir kaynak varsa, orayı söğüşlemeye hazır bir ekip hemen devreye girebiliyor. Burası babanızın çiftliği mi beyler? Utanmıyor musunuz? Sadık Gardiyanoğlu bu topluma açıklama borcunuz var