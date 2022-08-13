Her şeyi yiyebilen adam Michel Lotito!

15 Temmuz 1950'de dünyaya gelen Lotito doğuştan gelen bir yeteneğe sahipti. Bu ilginç adam 57 yıllık ömründe ne bulursa, önüne ne gelirse yiyordu ve dünya çapında "Bay her şeyi yiyen" adıyla ün yapmaya başladı. Şöyle ki sindirim sistemi normal bir insana göre çok daha fazla çalıştığı için midesine giren her şeyi sindirebiliyordu. Sadece metal değil cam, demir, metal, tahta, yün, plastik ve daha birçok saçma sapan şeyi yiyebiliyordu. Metal objeleri daha rahat sindirebilmek için, objeleri küçük parçalara ayırıp mineral yağıyla birlikte yutuyordu. Sindirim sisteminin bu aktifliğini de ticarete dökmüştü tabi. Yemek şovları yaparken bir yandan da bol bol su içiyordu.

BİR UÇAĞI 2 YILDA YEDİ

2007 yılında hayatını kaybeden Lotito’nun kariyeri ise mükemmel! Lotito yaklaşık 40 yıllık kariyerine 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak, 1 kayak takımı, 1 tabut, 1 bilgisayar, 1 de araba sığdırdı. Bir uçağı ise 2 yılda yemeyi başardı.

CİDDİ BIÇAK DARBELERİ ALDI, ETKİLEMEDİ

Efsane adam Lotito 1981 yılında ünlendiği sıralarda bıçaklı bir saldırıya uğramıştı fakat ciddi bıçak darbeleri almasına rağmen 2-3 hafta içinde kendisine gelebilmişti. Yaralanmasının ardından ilk iş olarak da bir robotun tamamını yiyerek şovlarına devam etti. 2007 yılında tabut dahi yiyen adam maalesef aynı şeyi ölüme yapamamıştı. Kendisi metal yediğinden değil tamamen doğal sebeplerden ötürü hayatını kaybett

Bu habere tepkiniz:



13/08/2022 21:12