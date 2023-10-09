Her türlü hastalığa doğal koruyucu!

Kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan turşu, pek çok kişi tarafından severek tüketiliyor. Uzmanlar da evde yapılan turşuların tüketilmesinin daha faydalı olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Peki ama neden? İşte cevabı.

Yemeklerin yanında tüketilen ve metabolizmanın çalışmasında faydalı olduğu uzmanlar tarafından belirtilen turşu, kontrollü yenmesi gereken yiyecekler arasında yer alıyor. Yapıldığı besine göre faydası artan turşunun tüketilmesindeki püf noktalara değinen Diyetisyen Cemre Balkan, önemli bilgiler verdi.

'TURŞUNUN EVDE YAPILANI MAKBUL'

Hazır turşuların yerine evde yapılan turşuların daha makbul olduğunu dile getiren Diyetisyen Cemre Balkan, “Önemli bir probiyotik olan turşu özellikle kışın en çok tükettiğimiz fermente yiyeceklerden biri. Ancak kontrollü tüketilmesi gereken turşunun da evde yapılanı makbul. Turşunun ilk faydası aslında yapıldığı yiyeceklerden gelir. Lahana, pancar, biber antioksidan özellikleri sayesinde kansere karşı koruyucu sebzelerdir. Bu besinleri normal haliyle tüketemeyenler turşusu yapıldığında daha rahat yiyebilir ve antioksidan özelliklerinden faydalanabilir. Turşu da dahil olmak üzere fermente gıdalar, bağırsak mikrobiyotasına sağlık açısından faydalar sağlayabilecek canlı mikroorganizmaların varlığı nedeniyle potansiyel probiyotik etkileriyle tanınmaktadır. Fermente olan bu yiyecek içerdiği laktik asit bakterileri sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucu özellik gösterir. Bağırsak florasının iyi olması sağlıklı olmanın temelinde yatan etmenlerden biridir” dedi.

'HER SEBZE VE MEYVENİN TURŞUSU YAPILABİLİR'

Akla gelen her meyve ve sebzenin turşusunun yapılabileceğini ifade eden Cemre Balkan, sözlerine şöyle devam etti:

“Turşu; içerdiği yararlı bakteriler sayesinde K vitamini, tiamin, riboflavin gibi B grubu vitaminler için önemli rol oynar. K vitamini kanın pıhtılaşması ile ilişkiliyken B grubu vitaminler ise sinir sistemi, hafıza güçlenmesinde etkin. Aklınıza gelen hemen her sebzenin ve meyvenin turşusu yapılabilir. Ancak olabildiğince doğal ve mevsiminde ürünleri seçmeniz gerekiyor. Turşu kuracağınız malzemeleri çok iyi yıkamak ve mümkünse biraz da suda bekletmek şart. Klor katılan musluk sularından değil, temiz içme sularından tercih etmek, tuz içinse doğal kaya tuzundan şaşmamak lazım. Bir kez kavanozlanıp kapağı sıkıca kapandıktan sonra hava almaması ve serin bir yerde beklemesi yeterli. Turşu kurmaya önce kullanacağınız kavanozları dezenfekte ederek başlayabilirsiniz. Kavanozların ve kapakların sterilizasyonu için kaynar suyla yıkadıktan sonra fırında yüksek derecede kısa bir süre tutun. Eğer farklı sebze ya da meyveleri bir arada kullanacaksanız hepsini aynı ebatta doğrayın. Turşunun en önemli noktası turşu suyu. Genelde 1 litre su, 1 su bardağı sirke ya da limon suyu, 3 çorba kaşığı kaya tuzu ölçü alınıyor. Suyun malzemelerini tuz içinde iyice eriyene kadar birbirine karıştırın. Yıkayıp kuruttuğunuz malzemelerinizi kavanoza dizin. Üzerine kavanozun alabileceği kadar suyunuzdan dökün. Dilerseniz biraz limon kabuğu, ekşi erik veya koruk ekleyin. Sarımsak dişleri ilave etmek de lezzetine lezzet katacaktır. Daha iyi tat alması için içerisine mayalanmasını hızlandıran nohut eklemeyi unutmayın. Nohut bilindiği gibi en çabuk mayalanan malzemelerden. Turşu içine girdiğinde daha çabuk ve kolay ekşimesine yardımcı oluyor. Nohut yerine ekşi maya buğday ekmeği parçaları da tercih edilebiliyor. Kavanozun kapağını sıkıca kapattıktan sonrası sabır. Kavanozlarınızı sabırla güneş almayan serin bir yerde 3-4 hafta bekletmeniz, ara sıra ters çevirmeniz gerekiyor."

TURŞUNUN DA FAZLASI ZARAR'

Tüketimde dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Balkan, “Diyet listesine dahil edilen turşu, düşük kalorisi sayesinde kilo vermeye yardımcı olur. Ancak yüksek sodyum seviyesi, yedikten sonra vücutta su tutulmasına yol açar. Bu da tartıdaki sayıları etkileyebilir. Her şey de olduğu gibi tabii turşunun da fazlası zarar. Özellikle yüksek tansiyon, böbrek, diyabet ve mide ile ilgili hastalıkları olanlar mutlaka turşu tüketmeden önce hekime ya da diyetisyene danışmalı” şeklinde konuştu.