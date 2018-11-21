Her üç kişiden biri sağlıklı tuvaletten mahrum

BM, tüm insanların hıfzıssıhha hizmetlerinden yararlanması ve hijyenik koşullarda yaşaması gerektiği konusunda farkındalığı artırmak için 19 Kasım’ı Dünya Tuvalet Günü olarak ilan etti.

BM’ye göre, dünya genelinde her gün 2 bine yakın çocuk ishale neden olan hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Hijyen koşullarının yetersizliği yılda 260 milyar dolar ekonomik kayba yol açıyor. Tuvalet imkanı olmayan kadınlar tecavüz ve istismar riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Açık alanların tuvalet olarak kullanıldığı ülkeler, çocuk ölümlerinin de en fazla görüldüğü yerler.

Kuruluşun rakamlarına göre, 7 milyarlık dünya nüfusunun 6 milyarı cep telefonuna sahipken ancak 4,5 milyarı uygun koşulları taşıyan tuvalet imkanından faydalanabiliyor. 2,5 milyar kişi ise yeterli kanalizasyon altyapısından mahrum. 1,1 milyar kişi ise tuvalet ihtiyacını açık alanda gideriyor.

BM, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında bu tarihe kadar herkesin tuvalete erişimi olacağını taahhüt etti.

Günümüzde birçok insanın gerekli tuvalet tesisatına ulaşımı kısıtlı. Var olan çoğu tuvalet ve kanalizasyon sistemi de ihtiyacı karşılamıyor.

EuroNews'te yer alan habere göre Hindistan son yıllarda en fazla tuvalet inşa edilen ülkelerden biri. Sayıları hızla artan tuvaletlere rağmen yaklaşık 1 milyar 339 milyon nüfuslu ülkede, milyonlarca insan hala temiz ve hijyenik koşullarda tuvalet ihtiyaçlarını gideremiyor.

Sulabh Uluslararası Yardım Derneği, Hindistan'da 1,5 milyon tuvalet inşa etti. Kırsal kesimde yaşayan insanların tuvalet alışkanlıklarını değiştirmek için çabalayan dernek, tuvaletin, temizliğin ve hijyenin öneminin bu insanlar tarafından fark edilmesi için gayret ediyor.

2014 yılında iktidara gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin öncelikleri arasında hıfzıssıhha hizmetleri de yer alıyor. Modi, 2019 yılına kadar her evde bir tuvalet olmasını hedefliyor. Diğer bir hedef de açık alanda tuvalet ihtiyacının giderilmesinin sonlandırılması.

Ancak bu hedefe ulaşılması oldukça güç. WaterAid adlı uluslararası kalkınma örgütüne göre, Hindistan’da 76 milyon kişinin iyileştirilmiş su kaynaklarına ve 770 milyon kişinin de muntazam tuvalete ihtiyacı var. Bunun sonucunda da her yıl 5 yaşın altındaki 68 bin çocuk kirli su ve yetersiz sağlık hizmetlerinden dolayı oluşan ishal rahatsızlıklarından ölüyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’na göre, Hindistan’da 1990 yılında yüzde 17 olan tuvaletleri kullanma oranında 2015 yılında yüzde 40’lık bir artış sağlanmış durumda. Tuvalet ihtiyacını açık alanda giderme oranı 1990’da yüzde 75 iken, 2015’te yüzde 44’e geriledi.