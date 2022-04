Her yedi kişiden biri migren

Norveç’te yapılan yeni bir araştırmada dünyadaki kişilerin yarısından fazlasının baş ağrısından muzdarip olduğu açıklandı.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, dünya genelinde insanların yüzde 52'sinin baş ağrısından etkilendiğini belirtildi.

The Journal of Headache and Pain dergisinde yayımlanan çalışmada, dünya nüfusunun yüzde 14’ünün migren ile mücadele ettiği vurgulandı.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, baş ağrısının küresel prevalansını tahmin etmek için 1961 ile 2020'nin sonu arasındaki 357 yayını gözden geçirdi.

İncelenen kişilerin yüzde 26'sı gerilim tipi baş ağrısı bildirirken ve yüzde 4.6'sı ayda 15 veya daha fazla gün boyunca baş ağrısı çektiğinin altını çizdi. .

Araştırmacılar, bulgularında, dünya nüfusunun yüzde 15,8'inin her gün baş ağrısı çektiğini söylerken bu bireylerin neredeyse yarısının migren hastası olduğu aktarıldı.

Kadınların erkeklerden daha fazla baş ağrısı çektiği belirtilen çalışmada, kadınların erkeklere kıyasla iki kat daha fazla migren hastalığı çektiği bildirildi.

Çalışmanın başyazarı Profesör Lars Jacob Stovner, “Baş ağrısı bozukluklarının yaygınlığının dünya çapında yüksek olduğunu ve farklı türlerin yükünün birçok kişiyi etkileyebileceğini bulduk” derken, “Önleme ve daha iyi tedavi yoluyla bu yükü azaltmaya çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Stovner, “Önceki raporumuz ve küresel tahminlerle karşılaştırıldığında, veriler baş ağrısı ve migren oranlarının artabileceğini gösteriyor” derken, “Açık olan şey, genel olarak, baş ağrısı bozukluklarının dünya çapında oldukça yaygın olduğu ve yüksek bir yük olabileceğidir” şeklinde konuştu.

12/04/2022 12:21