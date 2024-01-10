Her yer suç mahaline döndü

CİNAYET ZANLILARI LARNAKA’DAN PAKETLENİP BEYARMUDU’NDA TESLİM ALINDI. OLAYDA BÜYÜK BİR POLİS- VATANDAŞ İŞBİRLİĞİ BAŞARISI VAR

YA MEMLEKET? HER TARAF SUÇ MAHALİ.. POLİS HANGİ BİRİYLE MÜCADELE EDECEK? UYUŞTURUCU, DARP, CİNAYET, HIRSIZLIK… HER YER SUÇ MAHALİNE DÖNDÜ

Ayça Alav cinayeti ile ilgili 18 gün saklanabilen zanlılar, Larnaka’dan, Beyarmudu’na getirildi. Polis tarafından teslim alınan iki zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı ve tutuklu yargılama başladı. Tutuklanma süreci hayli ilginç

Herşeyden önce adaletin yerini bulması en önemlisi. Maalesef Ayça Alav geri gelmeyecek. Bu vahim olay kamu vicdanında büyük bir yara olarak kalacak. Hiçbirimiz güvende değiliz, ülke ciddi bir suç mahaline döndü. Her tarafta şiddet, darp, uyuşturucu, hak ihlali

Bekliyoruz ki, polis her olayı çözsün. Oysa olay olmasını önleyecek tedbirleri almak ülkeyi yönetenlerin görevi. Vakit kaybetmeden etkin tedbirler almalarını bekliyoruz ama… Görünen o ki, yapmak istedikleri tek şey polise personel, araç- gereç takviyesi… Önleyici tedbir sıfır…

Ayça Alav’ı öldüren iki zanlının paketlenerek adaya getirilmesi hikayesi çok ciddi bir polis başarısı. Polis örneğin zanlıların yerini, kaldıkları adresi 12 gün önceden tespit ediyor. Bu tespit ile birlikte hemen harekete geçen polis, kusursuz planını devreye koyuyor

Zanlıların yakın bir arkadaşı polis tarafından tutuklanıyor, önce. Zanlılara ulaşması sağlanıyor. Polisin kontrolünde Larnaka’daki arkadaşlarını arayan Kamerunlu, “Size güvendiğim birini göndereceğim. Mısır’a kaçmanıza yardımcı olacak” diyor

O güvenilir kişi ise, videolarda gördüğünüz Hüseyin Demirel. Sindeli. Kundaklama zanlısı olarak aranan bir kişi. Polis Demirel’e adresi veriyor ve zanlıların yanına gönderiyor. süreçten hiçbir şekilde Rum polisinin haberi yok. Sivil polisler ve Hüseyin Demirel dışında kimse bilmiyor

Zanlıların güvenlerini kazanabilmek için Hüseyin Demirel defa defa onları yemeğe götürüyor. Her defasında beş kişi geldiklerini söyleyen Demirel, “Cebimden para da harcayarak onları inandırdım. Girne Limanı’ndan Mısır’a kaçıracağım konusunda ikna ettim” diyor

Devamında, “işte bu gece” diyerek, zanlıları arabaya koyuyorlar. O kısım meçhul. Tahminim zanlılar paketlenirler Hüseyin Demirel yalnız değil. O noktada polisimizden mi, arkadaşlarından mı yardım aldı bilmiyorum. Ama kusursuz bir planın kahramanı olduğu kesin

Devamında, Pile ve üsler bölgesi geçilerek zanlılar Beyarmudu Cami bölgesinde teslim alınıyor. Yaklaşık 2 hafta devam eden güven kazanma ve kaçırılacaklarına inandırılma süreci başarıyla tamamlanıyor. Geriye bir polis başarı hikayesi bir de cinayet kalıyor…

Memleketin içine düştüğü durum en kötüsü. Keşke Ayça Alav yaşasaydı, polisin de böyle bir başarı hikayesi olmasaydı… Hüseyin Demirel ile dün uzun uzun konuştum. Program içerisinde süreçle ilgili tüm detayları sizlere aktaracağım