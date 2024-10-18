Her yerde aranan Kurabiye Canavarı bulundu! Aldığı ceza kendisi kadar komik

Geçtiğimiz hafta Almanya'nın Dortmund kentinde, hız sınırının 80 km/s olduğu bir yolda 91 km/s hızla giden bir araç, otoyoldaki mobil hız kamerasına yakalandı. Dışarıdan sıradan gözüken aracın şoför koltuğunda ise Kurabiye Canavarı oturuyordu. Hız sınırının geçilmesinin yanı sıra hem kendi hem de başka sürücülerin canını tehlikeye atan şoför arama çalışmaları sonucunda bulundu.

POLİS KURABİYE CANAVARI YAKALANDI

Almanya'da Kurabiye Adam kostümü giyen bir adamın 80 km/saatlik bölgede 91 km/saat hızla giderken mobil hız kamerasına yakalanmasının ardından başlayan çalışmalar sonuçlandı.

Maske olduğu anlaşılan görüntüde kostümü giyen ve hız kamerasındaki aracın plakasına göre sahibi olan 57 yaşındaki adama ceza kesildi.

Dortmund polisi, adama sadece 40 euro ceza kesti ve daha dikkatli olması için uyarıda bulundu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Kurabiye Canavarı temelde iyi huylu, çok açgözlü ama aynı zamanda görev bilincine sahip bir yaratıktır" dedi. Memurlar açısından, direksiyonda 57 yaşındaki adamın mı yoksa bir başkasının mı olduğu belirsiz kalsa bile dava kapandı." denildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın Dortmund kentindeki A45 otoyolunda mobil polis hız kamerası alışılmadık bir fotoğraf çekti. Fotoğraflarda “Kurabiye Canavarı” bir arabanın direksiyonunda görülüyor.

Bir sürücü 80 km/saatlik bölgede 91 km/saat hızla giderken mobil hız kamerasına yakalandı.

Maske olduğu anlaşılan görüntü, polis rapolarına "Muppet Show veya Susam Sokağı'ndaki bir karakterin maskesini takan şöfor" olarak işlendi.

POLİS HİÇ KOMİK BULMADI

Dortmund polisi tarafından yapılan açıklamada ise durumun hiç eğlenceli bulunmadığı belirtilerek uyarılarda bulunuldu. Yapılan açıklama şu şekilde;

"Böyle bir hız kamerası işleminin yalnızca "sözde komik" olduğunu belirtmeliyiz, çünkü gerçek şu ki, bu tür kostümler görüş alanını ciddi şekilde kısıtlar ve dolayısıyla kaza riskini önemli ölçüde arttırır.

Bu şekilde meydana gelen ciddi bir kazanın sonuçları, sürücünün saatte 11 km daha hızlı olması nedeniyle ceza dairesinden beklenen 40 avro tutarından çok daha ciddi olabilir. Ciddi bir kazaya neden olan kişi yalnızca maddi hasardan değil, en kötü senaryoda bir kişinin ölümüne de sebep olur."