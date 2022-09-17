Her yerde aranıyor

Özel Haber

Gönyeli’de 8 Eylül sabahı saat 03:20 raddelerinde taksici Ozan Polat’ın ağır yaralandığı kazada, taksiciyle tartışıp iddiaya göre taşıma ücretini vermeden olay yerinden kaçan üç şahıstan birinin kimliği tespit edildi.

Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, hem takside hem de bölgedeki kamera görüntülerini mercek altına alan polis, yüzü net olarak belli olmayan ancak dudağındaki piercingten kimliğini tespit ettiği Liberya uyruklu şahsın peşinde…

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17/09/2022 22:03