Her Yerde Bulabileceğiniz, Protein Bakımından Zengin 8 Sağlıklı Besin Kaynağı

Her insan vücudu proteine ve enerjiye ihtiyaç duyar. Fakat proteinleri yanlış besinlerden almak, kalorinin yanında vücudumuzu birçok farklı açıdan zarar verebiliyor.

Protein miktarı, kişinin yaşına ve fiziksel durumuna göre değişkenlik gösteren bir ihtiyaçtır. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre, yetişkin bir insanın günlük yaklaşık 50 gram protein alması gerekiyor. Elbette kişinin günlük olarak yaptığı aktiviteler ve hareket yoğunluğu bu rakamlarda değişiklik olmasına neden olabilir. Örneğin yoğun aktivite içerisinde bulunan bir sporcu ile sürekli masa başında oturan bir yazılımcının ihtiyacı olan miktar, birbirinden oldukça farklı. Her protein kaynağının sağlıklı olmadığını da göz önünde bulunduracak olursak, yiyip içtiklerimiz konusunda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Peki içerisinde bol protein olan en sağlıklı besinler neler? Bu besinleri nasıl tüketmeliyiz? Şimdi dilerseniz bunları sıralayalım.

Kırmızı Et

Et çeşitleri her zaman protein bakımından önemli kaynaklar olmuşlardır. Bu noktada kırmızı etin faydalarından bahsetmemek elbette olmaz. Daha az yağlı etlerin daha düşük kaloriye ve daha yüksek proteine sahip olması nedeniyle oldukça iyi bir tercihtir. Örneğin 150 gramlık bir yağsız bonfile 340 kalori ve 30 gram proteine sahipken, 150 gramlık yağlı bir antrkot 415 kalori ve 27 gram proteine sahiptir.

Cheddar Peyniri

Atıştırmalıklar, birçoğumuzun gün içerisinde başvurduğu hızlı ve lezzetli yiyeceklerdir. Fakat birçok atıştırmalık besin sağlıksız yağlar ile zararlı maddeler içerirler. Cips, bisküvi, kek ve kraker gibi besinlerin proteini düşük olmakla birlikte, kalori ve yağ bakımından zenginlerdir. Dünyaca ünlü olan “Cheddar” peyniri ise bu gıdalara en iyi sağlıklı alternatifler arasında yer alıyor.

Salatalar

Hem midemizi çok yormayan hem de iyi bir protein kaynağı olan öğünlerden birisi salatalardır. Bilhassa antioksidan yönünden oldukça zengin olan salatalar içerdikleri mineral ve vitaminlerle vazgeçilmez bir besin kaynağımızdır. Genellikle vejetaryenler tarafından tercih edilen salataların içerisine ekleyeceğiniz yüksek proteinli besinler, günlük ihtiyacınızı karşılamakla kalmaz sindirimi de olumlu yönde etkiler. Salataların içerisine ekleyeceğiniz somon balığı, tavuk göğsü, tuna balığı ya da peynir gibi yiyecekler yaklaşık 30 grama kadar protein ihtiyacınızı tek başına karşılayabilecek güçte.

Konserve Balık

Balık etinin ne kadar faydalı olduğu uzmanlar tarafından sık sık açıklanan ve bilinen bir şey. Bilhassa hafıza anlamında içerdiği omega 3 sayesinde beynimizi pozitif yönde etkileyen balık eti, günümüzde konserve sayesinde çok hızlıca elde edilip tüketilebiliyor. İmkanı olanların taze balık tüketmesi, olmayanların konserve balıklara başvurması vücudumuz için oldukça önem arz ediyor. Zira 150 gramlık bir balık porsiyonda yaklaşık 40 gram protein var.

Whey Proteini

Sporcuların yakından tanıdığı whey proteini, yetersiz beslenme ve yemeklerle arası çok iyi olmayanlar için oldukça iyi bir alternatif kaynak. Bu açıdan bazı öğünlerde bir besin destek takviyesi olarak bu protein tozlarına ucunu kaçırmamak kaydıyla başvurabiliriz.

Yumurta

Hemen hemen hepiniz, günün en önemli öğünün kahvaltı olduğunu biliyorsunuzdur. Vücudumuzun uzun bir dinlenme süreci ile birlikte güne merhaba deyişi aynı zamanda günün geri kalanını da büyük oranda etkiler. Sabah kahvaltıda tost, simit, gözleme vb. kalorisi yüksek olan yiyecekler tüketmek sağlıksız şekilde kilo alımına ve vücudumuzda çirkin bir görüntüye sebep olan göbek çevresi yağlara neden olabilirler. Güne başlamak için tercih edilmesi gereken en iyi besinlerden birisi yumurtadır. Bilhassa sporcuların yakından tanıdığı ve kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta, hem kas gelişimi hem de gün içerisinde daha dinç ve enerjik olmak için en önemli vitamin ve mineral kaynaklarından birisidir.

Badem

Sağlıklı bir vücudun sırrı sağlıklı bir kalpten geçer. Magnezyum ve lifleri bol miktarda bünyesinde barındıran badem, en besleyici protein kaynakları arasında yer alıyor. 30 gramlık porsiyonunda yaklaşık 12 gram protein içeren badem, birçok kuruyemişten çok daha sağlıklı ve güvenli bir besin kaynağıdır. Günlük öğünlerinizi bademle beslemek sağlığınız açısından oldukça faydalı olacaktır.

Bol Protein Barındıran İçecekler

Çeşitli farklı aromalara sahip shakeler ve smoothie içecekleri kahvaltılar için oldukça faydalı alternatifler arasındalar. Sahip oldukları sebze ve meyve katkılarının yanı sıra protein tozu eklenerek daha verimli hale gelen bu besinler, katı gıdalara nazaran vücudumuzda çok daha rahat şekilde parçalanabilirler.