Her yerden vaka geliyor…

Haber Kıbrıs-Özel

Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kısmi kapanma ve sokağa çıkma yasağına rağmen ülkenin farklı yerlerinden ve farklı meslek gruplarından son 24 saatte adeta vaka yağdı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre birçok vakanın kaynağı bilinmiyor.

Sağlık Bakanlığı’nca takviye edilen temas takip ekibi, adanın dört bir tarafında tarama yapıyor.

Dün sabahtan bu sabaha son 24 saat içerisinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina servisine yaklaşık 40 yeni hastanın girişi yapıldı.

Birçok kesimden vaka haberleri geliyor…

Dün akşam Sağlık Bakanlığı 8’i yerel 14 pozitif vaka açıklamıştı. Pozitif vakalar sabaha kadar durmadı. Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre okullardan hastanelere, askeri birliklerden işçilere kadar birçok pozitif vaka var.

Dün akşam Korkuteli köyünden 3 vakanın duyurulmasının ardından bugün Girne’de faaliyet gösteren bir hastanede PCR testleri yapan bir hemşire de Covid-19’a yakalandı.

Öte yandan Lefkoşa’da tüp bebek hastanesinde çalışan bir doktor, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri mensubu bir asker de pozitif.

Ülkemize gelen narenciye kesim işçilerinin arasında da vaka görüldüğü gelen bilgiler arasında.

4 öğretmen daha pozitif!

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan doğrulattığı bilgilere göre Girne'deki Mustafa Çağatay İlkokulu'nda pozitif çıkan öğretmenin temaslısı 4 öğretmeninin test sonuçları pozitif.

Okullardaki bulaşın önünü kesmek için yarıyıl tatili erkene çekilmesine rağmen toplamda 12 öğretmen ve 23 öğrenci Covid-19’a yakalandı.

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03/01/2021 12:51