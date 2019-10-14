Her yıl 750 milyar dolar değerinde yemek çöpe gidiyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor, israf olan gıdanın dörtte biri ile 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz” diyen Selışık, dünyada obez olanlar ile açlıkla mücadele edenlerin sayısının hemen hemen eşit olduğuna dikkat çekerken, israf konusunda da ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, “Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor, israf olan gıdanın dörtte biri ile 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz.” dedi. Selışık, Elazığ’da katıldığı sempozyumun ardından yaptığı açıklamada, FAO verilerine göre dünya genelinde her yıl ortalama 750 milyar dolar değerindeki gıdanın israf olduğunu belirtti. Öte yandan 820 milyon kişinin açlıkla mücadele ederken, hemen hemen aynı sayıda insanın ise obeziteyle mücadele ettiğini aktaran Selışık, bunun endişe verici olduğunu kaydetti. Gıda israfının tarladan başladığını vurgulayan Selışık, hasat yöntemleri, uygun olmayan saklama koşulları, aşırı tüketim ile tüketicinin gıdaya gereken değeri vermemesinin en büyük neden olduğunu dile getirdi.

14/10/2019 22:13