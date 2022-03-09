Her yıl aynı samimiyetsiz açıklamalar

Her Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde aynı palavralar…

Ülke yöneticileri, bildikleri ve bulabildikleri en güzel sözleri yan yana getirip, kadınlara övgüler düzüyorlar.

İnanmadıkları, içselleştiremedikleri şeyleri söylüyorlar, açıklamalar yapıyorlar.

İnsan bu açıklamaları duyunca, okuyunca sinir oluyor.

Bir yaptıklarına bakıyorsunuz bir de söylediklerine, birbirini tutmuyor.

Mesele kadınlara övgüde bulunmak değil, onlar için bir şeyler yapabilmektir.

Eylemde bir şey yapmazsan, söylediklerin beş para etmez.

Böyle günlerde medya çeşitli kesimlerden yapılan samimiyetsiz açıklamalar çöplüğüne dönüyor maalesef…

Tabii sosyal medya da öyle…

Çoğunu okumaya bile gerek yok, okusan sinir oluyorsun zaten.

Boşuna dememişler “Aynası iştir kişinin lâfa bakılmaz” diye.

Öyle süslü lâflarla bir şeyler düzelseydi, bugün kadınlar için ülkemiz çok daha iyi olurdu ama öyle değil maalesef…

Kadınlar için ne yapıyorsunuz acaba?

Toplumda kadının yaşadığı sıkıntılardan haberdar mısınız?

Toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirebildiniz mi? Tabii ki hayır…

Koskoca devletin daha bir sığınma evi yok…

Lefkoşa Belediyesi, kadın sığınma evi açabiliyor ama devlet açamıyor.

Çalışan kadınların çocuklarını bırakabileceği ücretsiz bakımevleri var mı? Tabii ki yok…

Özellikle dar gelirli aileler için ücretsiz bakımevlerinin önemi çok büyük.

Asgari ücretle, düşük maaşla çalışan kadınlar, “ayrılırsam çocuğuma nasıl bakarım?” diyerek, işkence gördüğü ya da mutlu olmadığı eşinden boşanamıyor.

Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ücretsiz kreş yok, kira yardımı yok, maddi katkı yok, psikolojik destek yok …

Ev İçi Şiddet Yasası’nın geçirilmesi talepleri karşılık bulmuyor ama mevcut şiddet yasaları da çalıştırılmıyor.

Halk yoksullaşıyor, geçim sıkıntısı, yoksulluk ailelerde kadına şiddet olarak dönüyor.

Kadına şiddet vakaları yer yıl artıyor…

Kadınların işgücü katılım oranının yüzde 38 civarlarında kalmasını dert edinen ülke yöneticisi var mı?

Cinsiyet eşitliği kotasına rağmen kadınların mecliste temsiliyet oranı istenen noktaya gelebilmiş değil.

İktidarın büyük ortağı UBP’de parlamentoya seçilen kadınlar arasından birine bile bakanlık görevi verilemiyor…

Hiç olmazsa meclis başkanlığını bir kadına bırakmayı düşünemiyorlar bile…

Aslında devletin en tepesinden en aşağıya kadar, ayrımcı bir zihniyet var, “kadınlar yapamaz” düşüncesi kaplamış zihinlerini.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, beklenen derecede verimli değil…

İşte böyle bir ortamda 8 Mart’ta güzel sözler sarf edilmesinin ne anlamı var ki?

Bu arada bazı kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü süslenip püslenip bir bayram havasında yiyip içip kutlamasına da anlam veremiyorum. Bu gün, eğlence günü değil ki…

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü, “Sevgililer Günü” gibi ya da bir şenlik gibi kutlamak kadar abes bir şey olamaz gerçekten. Bilmeyen yoktur sanırım bugünün nasıl doğduğunu? Bile bile bu şekilde anlamından saptırması doğru değildir.

Kadın haklarının bu kadar zayıf olduğu, birçok hak ihlalinin yaşandığı, kadın hakları için daha fazla mücadelenin gerektiği bir ortamda kuaförlerde saç baş onartıp, süslü püslü, çiçekli böcekli kutlama yapmak da neyin nesi böyle?

Zaten o eğlenecek kesim için eğlence zamanları çok. Bu günü de eğlenceye dönüştürmemek lazım. Eğlenceye ayıracağınız zamanı, kadınların uğradığı haksızlıkları haykırmaya, hakları savunmaya, mağdur hemcinsleriniz için güç oluşturmaya harcasanız daha iyi olmaz mı?

Kadın haklarının istenen seviyede olmaması erkek egemen zihniyeti içselleştirmiş yoğun erkek nüfus kadar, bunu kabullenmiş kadınların da rolü var.

Tabii kadın haklarını savunmayı, sorunları dile getirmeyi, farkındalık yaratmayı yılda bir güne sığıştırmak hem mümkün değil hem de istenen sonucu veremez. Bunu tüm yıla yaymak ve konuşmaktan öte de taleplerin yapılmasını sağlamak için baskı unsuru olmak, mücadeleyi hep yüksek tutmak gerekmektedir…

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09/03/2022 08:14