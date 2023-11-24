Her yıl imzalanan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Protokol imzalanamadı

Her yıl Lefkoşa Türk Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ile SOS Çocukköyü Derneği arasında “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi” amacıyla imzalanan iş birliği protokolü bu yıl imzalanamadı.

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre her yıl imzalanan protokol metninden İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili maddenin çıkarılmasına karşı çıkan Lefkoşa Türk Belediyesi, sözleşmeyi imzalamama kararı aldı. Hükümet yetkililerinin neden ve ne amaçla İstanbul Sözleşmesi’ni bu protokolden çıkardıklarını anlayamadıklarını kaydeden LTB yetkilileri, “Bu protokoldeki esas amaç olan İstanbul Sözleşmesi ve birkaç maddenin çıkarılmasını kabul etmiyoruz, protokolün esas amacının metinden, bizden habersiz çıkarılması ciddi bir yanlışlıktır” ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü gibi bir çok yan kolu ve kapsamı bulunan bu önemli protokolün hükümetin bu tavrının ardından imzalanmasının ileri bir tarihe bırakıldığı kaydedildi. Lefkoşa Türk Belediyesi rahatsız Protokolün taraflarından biri olan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kendilerinden izinsiz ve haber vermeden son anda yapılan bu değişiklikten rahatsız olduğu ve imzalamayı reddettiği kaydedildi. Değiştirilmek istenen protokolde İstanbul Sözleşmesi yerine SEDAM protokolüne atıfta bulunulduğu ancak bu protokolünün kapsam dışı olduğunu ifade edildi.