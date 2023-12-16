Herdaimdostlar, “Kıbrıs’tan Türkiye’ye göçler” konulu seminer düzenledi

Herdaimdostlar grubu, “Kıbrıs’tan Türkiye’ye göçler” konulu seminer düzenledi. Seminerde, Doç. Dr. Hasan Cicioğlu sunum yaptı.

Herdaimdostlar’dan yapılan açıklamaya göre, bugün Mağusa Bandabuliya’da yer alan seminerde, Doç. Dr. Cicioğlu’nun belgelere dayanarak yaptığı sunumun ardından, katılımcıların sorularıyla zaman içerisinde değişen Türk ve İngiliz politikaları ele alındı.

Herdaimdostlar’ın bir sonraki etkinliğinin 23 Aralık cumartesi günü 08.00-09.00 saatleri arasında Mağuda Bandabuliya’da Prof. Dr. Şerife Gündüz’ün sunacağı “Küresel Isınma Ve Karbon Ayak İzi” konusunda olacağı duyuruldu.