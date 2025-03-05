''Here I am- Buradayım'' adlı resim sergisi Cuma günü açılacak

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05/03/2025

''Here I am- Buradayım'' adlı resim sergisi Cuma günü açılacak

 "8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla bu yıl ikincisi yapılacak olan “Here I am- Buradayım” adlı resim sergisi Cuma günü açılacak.

Lefkoşa Saçaklı Ev’de yer alacak serginin açılışı saat 18.00’de yapılacak.

Sergide, ben yeteneklerimle “Buradayım”, diyen geleceğin sanatçıları; Deniz Koç, Durusu Uyar, Gülce Üngör, Naz Öztunç, Leylasu Yerlikaya, Nil Soykara ve Sim Yücel’in eserleri yer alacak.  

Küratörlüğünü Luna Tülay Okan’ın yaptığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü, DAÜ-SEN ve KTÖS’ün destekleriyle düzenlenen sergi 14 Mart Cuma gününe kadar gezilebilecek.

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TAGS: ’Here I am- Buradayım, resim sergisi
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