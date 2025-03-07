“8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla bu yıl ikincisi yapılan “Here I am- Buradayım” adlı resim sergisi, Lefkoşa Saçaklı Ev’de açıldı.

Serginin açılışında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba, Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş ile Ressam ve Sanat Eğitmeni Luna Tülay Okan, birer konuşma yaptı ardından sergi gezildi.

Sergide, "Ben yeteneklerimle 'buradayım' ”, diyen geleceğin sanatçıları; Deniz Koç, Durusu Uyar, Gülce Üngör, Naz Öztunç, Leylasu Yerlikaya, Nil Soykara ve Sim Yücel’in eserleri yer alıyor.

Küratörlüğünü Luna Tülay Okan’ın yaptığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü, DAÜ-SEN ve KTÖS’ün destekleriyle düzenlenen sergi, 14 Mart Cuma gününe kadar gezilebilecek.

- Ziba

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba, 8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olduğunu belirterek, “Kadının başarısının konuşulduğu küresel bir gün olmakla birlikte, kadın haklarının ve sorunlarının konuşulduğu bir gün de...” ifadelerine yer verdi.

“Sergide, şu anda yetenekli kızlarımızın başarısını konuşuyoruz. Umarım bu başarı başka gençlerimize de örnek olur.” diyen Ziba, başarılı ve duyarlı yedi genç kızın çizdikleri resimlerden oluşan sergininin bu yıl ikincisinin düzenlendiğini ifade etti.

- Kortaş

Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş da, sözlerine, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladı.

Çocukların başarısını görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Kortaş, “Bu kadar güzel yeteneklerin aramızda olması, bize gelecek için çok büyük umut var ediyor.” şeklinde konuştu.

Kortaş, sergide emeği geçen genç yetenekleri tebrik etti, başarılar diledi.

- Okan

Ressam ve Sanat Eğitmeni Luna Tülay Okan da, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bu sergi, Kıbrıs'taki gençlerin özellikle varlıklarını onurlandırmaları için bir çalışmadır. Tüm gençlerimizi kutluyorum.” dedi.

Okan, yedi farklı sanatçı adayının farklı konseptle yaptığı çalışmayı destekleyenlere teşekkürlerini iletti.