Herkes Bu Festivali Konuşuyor

Muazzez Gazihan

Ekim ayı, festival ayı. Ekim ayı boyunca, ülkenin her bir köşesinde birbirinden ilginç etkinlikler var. Hepsi de ziyaretçilerine tek bir şey vaat ediyor; Eğlence.

Eğlenmenin birçok yolu var elbette. Yemek yiyerek de eğlenebilirsiniz, müzik festivalinde coşarak da. Ya da belki sizin için eğlencenin adı “havaya kaldırılan bardaklar”dır.

İşte son günlerde en çok konuşulan bir festival var o da SUN VALLEY Oktoberfest festivali…

Kıbrıs’ın en köklü inşaat şirketlerinin başında gelen Baştaşlar İnşaatın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baştaş ve eşi Sun Valley Satış Direktörü Linnea Kempe Baştaş unutulmaz bir etkinliğe imza atmanın mutluluğunu yaşıyor.

Birçok vatandaş ve adamızda bulunan yabancı misafirler burada unutulmaz anılar biriktirdi. Esentepe bölgesinde faaliyet gösteren SUN VALLEY Resort & Residency her yıl Ekim ayında Oktoberfest festivalinin coşkusunu yaşamak isteyenlerin yine akınına uğradı.

Esentepe bölgesinde faaliyet gösteren SUN VALLEY Resort & Residency olarak bu yıl yedi yerli müzik gurubu ve bir uluslararası müzik grubu ile SUN VALLEY Oktoberfest festivali; 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde düzenlendi.

Girişin ücretsiz olduğu etkinlik TARO Restaurant’ın önündeki özel olarak tasarlanmış açık hava mekânında yapıldı. Festivalde adadan ve dünyadan fıçı ve şişe biralar satan barlar ve stantlar yer aldı. DJ’ler, canlı müzik grupları, göstericiler dansçılar ve diğer performansçılardan oluşan sanatçılar, sahneye çıktıkça festivale daha renkli bir hava kattı.

Festivalde, çok çeşitli, benzersiz ve lezzetli biraları keşfederken aynı zamanda çok çeşitli lezzetli sokak yemeği seçeneklerinin tadını çıkarmak için de mükemmel bir fırsat yakaladılar. Festival de çocuklarda unutulmadı. Eğlenebilecekleri oyun alanları ve animasyon faaliyetleri hazırlandı. Binlerce kişinin katıldığı festivalde dans, müzik ve keyif dolu aktivitelerle dolu unutulmaz anlar yaşandı. Etkinlikte halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına da bir çok özel güvenlik ekipleri de görevini başarıyla tamamladı.

Sun Valley Satış Direktörü Linnea Kempe Baştaş tüm odağını verdiği Sun Valley’in bölgede ve ülke genelinde daha kapsamlı etkinlik ve projeler ile adının duyurulması için Sun Valley ekibine kapsamlı bir marka eğitimi ile donatmaya devam ediyor.

Linnea Kempe Baştaş Sun Valley’in direktörlüğünü üstlendiği günden bugüne gerçekleştirdiği çeşitli etkinlik ve projelerle sadece bölge halkını ve ülke vatandaşını değil ülkede bulunan turistinde dikkatini çekiyor.

“SUN VALLEY Resort & Residency olarak Esentepe bölgesinde faaliyette bulunmakta. Firma ‘Baştaşlar Grup Şirketleri’ altında faaliyet gösteren bir yönetim şirketidir. Baştaşlar Grup Şirketleri tarafından geliştirilen çevreye ve doğaya duyarlı konut, konaklama ve rekreasyon alanlarının yönetimi ve geliştirilmesi ana faaliyet alanlarıdır. Sürdürülebilir, doğaya saygılı ve sosyal bir çekicilik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.