“Herkes İçin Eşit Haklar Projesi”nin Açılış Etkinliği Yapılacak

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) iş birliğinde yürütülen “Herkes için Eşit Haklar: Çalışan Haklarının Güçlendirilmesi Projesi”nin açılış etkinliği salı günü yapılacak.

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen projenin açılış etkinliği, salı günü Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde saat 14.30’da başlayacak.

İKYD ile KTBB başkanlarının ve Avrupa Komisyonu temsilcisinin konuşmaları ile başlayacak açılış etkinliği, projenin amaçlarının ve hedeflerinin açıklanması ile devam edecek, dilek ve temennilerin sunulması ile tamamlanacak.

Tüm özel sektör çalışanlarının eşit haklara sahip olduğu çalışma koşullarının yaratılmasına destek olabilmek adına Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile uygulanan projenin açılış etkinliğinin herkese açık olduğu bildirildi.

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19/03/2022 14:08