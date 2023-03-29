Herkes için önemli bir fırsat

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29/03/2023

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Herkes için önemli bir fırsat

Lefkoşa Gençlik Derneği, deprem konulu konferans düzenliyor.

Konferans, 2 Nisan Pazar günü, 18.30 20.30 saatleri arasında YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alacak.

Konferansa, İMO Laboratuvar Müdürü, İnşaat Mühendisi Enver Toker, KKTC AKUT ekibi, Uzman Psikolog Psikoterapist Ziliha Uluboy ve Uzman Psikolog Psikoterapist Pembe Ardıç  konuşmacı olarak katılacak.

Deprem konferansı deprem konusunda bilgi sahibi  olmak ve hazırlıklı olmak isteyen herkes için önemli bir fırsat sunacak.  Ayrıca, olası bir deprem sırasında nasıl hareket edileceği hakkında bilgi verilecek.

Deprem konferansına Küçükuncular Group, İnşaat Mühendisleri Odası, EMDR Cyprus ve KUKSA sponsor oldu.

 

29/03/2023 21:10
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