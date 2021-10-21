Herkes için Sağlıklı Yaşam Zamanı

Avrupa Komisyonu tarafından Eylül ayında başlatılan ve Avrupalıların sağlık ve refahını artırmak hedefiyle, her yaş ve gruptan bireyi kapsayan ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eden Herkes için Sağlıklı Yaşam kampanyası KKTC'de de başlıyor

Avrupa genelinde iki yıl sürecek olan kampanya KKTC'de "#HerkesİçinSağlıklıYaşam Zamanı, Her Yaşta Aktif Ol” sloganı ile 23 Ekim 2021 Cumartesi günü 15:30-19:30 saatleri arasında Merkez Lefkoşa Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek lansman etkinliği ile hayat buluyor.

Etkinlikte, her yaş grubuna uygun, basketbol, bisiklet turu, jumping fitness, spinning, yoga ve pilates gibi birbirinden eğlenceli spor aktivitesi ile çocuklara yönelik pek çok sürpriz aktivite yapılacak. Programda aynı zamanda sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam ile ilgili konuşmalar da yer alacaktır.

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21/10/2021 12:57