Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Hasan Senin'den Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy'a Ziyaret

İzmir Bölgesi'nin kitle sporunu yaymak amacı ile birçok farklı branşta boy gösteren , 3000 lisanslı sporcusu olan Bostanlısporu ziyaret eden Hasan Senin, bu kulüple ikili ilişkileri en üst düzeye çekerek çeşitli branşlarda işbirliğine gideceklerini anlattı. Kulüp başkanı Avni Erboy ise yaptığı açıklamada Federasyon Başkanı Sn.Senin'in kendilerine yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak hedeflelerinin yaş ayrımı gözetmeksizin herkesin sporla içiçe yaşamasını sağlamak olduğunu belirtti

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07/09/2021 10:30