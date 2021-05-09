Herkese yasak Technoport’a serbest!

Ülkemizde pandemi kurallarını ısrarlar delen Technoport yine parti düzenledi. Onlarca gencin katılımı ile gerçekleşen partide pandemi kuralları hiçe sayılırken aylardır evlerinde oturan müzisyenler duruma isyan etti.

Birçok müzisyen bir yıla aşkın süredir kapanma kararlarıyla güçlük çekerken ‘Technoport isimli organizasyon grubu partilerine devam ediyor.

Girne Sardunya Bay'da düzenlenen Dj’li parti birçok müzisyenin ayaklanmasına sebep oldu.

“Bizler bir yıla aşkın süredir evlerimizde devletin verdiği kararlara saygı duyarak hiçbir organizasyonda yer almadık ancak Technoport isimli organizasyon grubu kuralları hiçe sayarak organizasyonlarına devam ediyor. Pandemi süresince böyle organizasyonları sürekli yapıyor neden biz evlerimizde oturup açılımları bekliyoruz? Yetkililer neden müdahale etmiyor?” diyerek tepki gösterdi.

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09/05/2021 09:50