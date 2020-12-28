Herkesi tehdit etti, bu cesareti nereden buluyor?

Veli Kaynak isimli sosyal medya hesabı üzerinden Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyeleri tehdit edildi.

Sahte hesap olduğu tahmin edilen hesaptan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde yer alan kişilerin isimleri, telefon numaraları ve adresi açık açık verilerek "Hayatımızla oynama gafletine düşenler" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan komite üyelerinin durumu polise taşıdığı gelen bilgiler arasında.

İşte o paylaşım:

Yanımda 20 tane delikanlı olsa götürürüz bunları!

Kıbrıs Ülkü Ocakları

Neredesiniz kardeşim bunca zamandır?

B.B. kerhanelere racon kesmeye benzemez bu işler, millet aç aç neredesiniz bunca zamandır? Kimin milliyetçisiniz, Rumların mı?

Bu kadar insan darda sesiniz soluğunu çıkmıyor, bilmiyorsanız bu işi bırakın biz yapalım ve yapacağız.

Kitleler halinde sizin yapamadığınızı yapıp destan yazacağız.

74’teki gibi anıtlarımızı dikip, önünde diz çökecek ya da bize katılacaksınız!

Türkü ötekileştirecek he Rum dönmeleri, siz de izleyeceksiniz he sizin geldiğin yer Anadolu, geldin yurdu unutma!

Hayatımızla oynama gafletine düşenlerin tam listesi

Bu habere tepkiniz:



28/12/2020 19:58