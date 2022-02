Herkesin başına gelebilir... Korkutan teknoloji Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin

Bir genç kızın 'Deepfake' yöntemiyle tehdit edilmesi, teknolojinin kötüye kullanımında ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini tekrar gözler önüne serdi. Uzmanlar daha önceden de birçok insanı mağdur eden bu teknolojiyi .

Geçtiğimiz günlerde bir üniversite öğrencisinin hayatı kendisini tehdit eden tanımadığı bir vatandaş tarafından kabusa döndü. Takıntılı kişi genç kızın fotoğraflarını 'Deepfake' yöntemiyle çeşitli fotoğraf ve videolarda kullanarak çeşitli ölüm tehditlerinde bulundu.

Genç kız sosyal medyadan yardım talebini duyururken 'Deepfake' teknolojisinin kötüye kullanımının ne kadar korkunç olacağı da akıllara geldi.

DEEPFAKE'Lİ İLK İŞLEM DEĞİL

2019 yılında Almanya'da yapay zeka tabanlı yazılımla Dolandırıcılık işlenmiş verilere göre 'Deepfake' ses taklidi ile gerçekleştirilen suçlarda yüzde 50 artış olduğu kaydedilmişti.

2021'de ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde yine aynı yöntemle ses taklidi yapılarak bir bankadan 325 milyon liralık transfere onay verildi.

'Deepfake korkmamız gereken bir teknoloji mi? Olumsuz durumlarla karşılaşıldığında kullanıcılar neler yapabilir?'

‘YENİ SİBER SUÇLARIN KAPILARINI ARALADI’

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban yaptığı açıklamada, “Deepfake, gerçek bir insanın görünümünü ve sesini kopyalamak için sıfırdan ya da mevcut bir video kullanılarak tasarlanan, sahte içerik oluşturma amaçlı, yapay zekaya dayalı insan görüntüsü sentezleme tekniği. Bu gibi videoların gerçekçiliği inanılmaz düzeyde olabiliyor. Deepfake, daha kolay ve daha hızlı yaratabilen bir teknoloji haline geldi. Yeni bir tür siber suçun da kapılarını araladı. Birçok kişi tarafından nispeten zararsız ve hatta eğlenceli olarak görülse de bu çılgınlık zararlı bir hal alarak siber suçların içinde yer almaya başladı. Sadece tanınmış kişileri değil herhangi birini içeren sahte videolar üretilmeye başlandı” dedi.

Erginkurban araştırmaların boyutlarını da ortaya sererken, "Uygulamaların giyinik haldeki bir insanı saniyeler içerisinde üstsüz hale getiren DeepNude uygulamalarına da şahit olundu. Bu uygulama neyse ki artık çevrimdışı hale getirildi. Özellikle yetişkin filmleri sektöründe, bu videoların yapımının kârlı bir iş haline geldiğine dair kanıtlar da mevcut. BBC, “Bu videoların yüzde 96'sı, benzerleri gerek bilgileri dahilinde gerek izinleri olmadan cinsel içerikli videolarda oynatılan kadın ünlülere ait” açıklamasında bulundu" ifadesinde bulundu.

ABD'DE CEZASI VAR

Erginkurban ABD'de de işin yasal bir noktaya taşındığını da belirterek, "Bir süre önce California'da yürürlüğe giren bir yasa ile yasa koyucular gözlerini kararttı ve kişinin izni olmadan çıplaklık içeren deepfake görüntülerini yaratmayı, cezası 150.000 Amerikan dolarına varan yasa dışı bir eylem haline getirdi. Ama, bazı insanların video üretmelerini önlemeye yasalar yetmiyor" dedi.

TEHDİTLERE KARŞI YAPILMASI GEREKENLER

Erginkurban sözlerine şöyle devam etti: "İlk olarak, insanlara deepfake içeriklerin var olduklarını göstermeli, onlara bu içeriklerin nasıl çalıştıkları ve hangi hasarlara yol açabilecekleri konusunda eğitmeliyiz. Hepimizin gördüğümüz en gerçekçi videolara bile tamamen sahte olabilirmiş gibi davranmayı öğrenmemiz gerekiyor. İkinci olarak, deepfake içerikleri daha iyi algılayacak teknolojiler geliştirilmesi gerekiyor. Makine öğreniminin bizzat bunları yaratma sürecinin tam merkezinde yer almasına karşın, sadece insan gözlerine güvenmeden bunları algılayabilen bir panzehir görevi görecek bir yöntemin olması gerekiyor."

‘SUÇLULARIN CEZALANDIRILMASI GEREKİYOR’

Erginkurban ayrıca, "Sosyal medya platformlarının, deepfake içeriklerin etkisi nedeniyle çok büyük bir potansiyel tehdit olduğunu fark etmeleri gerekiyor. Zira sosyal medyada şaşırtıcı bir video paylaştığınızda sonuçlar çok hızlı yayılıyor ve bunun toplum üzerinde zarar verici bir etkisi oluyor. Bu tip bir durum kullanıcıların başına geldiğinde şikayet edebilecekleri ve hızla çözüm alabilecekleri yasal başvuru kanallarının açık olması, caydırıcı cezalarla ile suçluların cezalandırılması gerekiyor" dedi.

'CİDDİ ENDİŞELERİ BERABERİNDE GETİRİYOR'

Siberasist Genel Müdürü Serap Günal yaptığı açıklamada, "Teknolojik gelişmelerin büyük bir ivme kazanması sayesinde gerçekliği simüle etmek giderek kolaylaşıyor. Kurgusal fotoğraflardan veya videolardan oluşan ve oldukça inandırıcı olan deepfake teknolojisi, günümüzde adından sürekli bahsettiriyor. Bir videodaki kişinin benzerliğini başka biriyle değiştirilebilmesine olanak tanıyan bu teknoloji, ciddi endişeleri de beraberinde getiriyor. Kötü niyetli aktörler, derin öğrenme adı verilen bir yapay zeka biçimi kullanılarak sahte görüntüler oluşturuyor ve kurbanlarını genellikle ünlü kişiler ve politikacılardan seçiyor. Ancak bu bireysel kullanıcıların da başına gelmeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.

BUNLARA DİKKAT EDİLMELİ

'Son günlerde yaşanan bazı durumlarda bize bu durumun ne kadar ciddi boyutlara oluşabileceğini de gösterdi' diyen Günal, "Sahte bir görüntünün ayırt edilebilmesinin oldukça zor olması dolandırıcılara gerekli tüm ortamı da hazırlıyor. Bir kişinin itibarını kolaylıkla sarsabilen deepfake teknolojisinin internet ortamı için ciddi tehditler oluşturduğu da aşikar. Değiştirilen bir görüntünün doğruluğunu tespit etmek çok zor olabiliyor ancak bazen sahte video ardında bir iz bırakabilir. Bu nedenle, düşük ses kalitesine, bulanık notalara, dudak senkronizasyonuna ve diğer olağandışı tutarsızlıklara dikkat edilmesi gerekiyor" ifadesinde bulundu.

'GİZLİLİK AYARLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN'

Günal açıklamasının devamında şunları söyledi: "Günümüz dijital dünyasında internet bir siber savaş alanı haline gelmişken, dolandırıcıların son silahı da deepfake teknolojisi. Gerçekliğin tamamen manipüle edildiği bu ortamda kişiler, daha önce hiç olmadığı bir yerde gösteriliyor ve bu görseller onları zor durumda bırakıyor. Sosyal medyada her an görüntü paylaşmak cazip gelebilir ancak her paylaşılan fotoğraf ve video, siber saldırganların elinde önemli bir koz oluşturuyor. Bu nedenle, sosyal medya platformlarındaki dijital ayak izlerine dikkat edilmeli ve kişisel bilgilerin sosyal medyada paylaşılma konusunda daha hassas davranılmalı. Özellikle hangi verilerin kiminle paylaşıldığını netleştirmek için gizlilik ayarların gözden geçirilmesi, deepfake teknolojisinin bir mağduru olmamak adına önemli adımlardan birini oluşturuyor."

BİRÇOK ÜNLÜ DE MAĞDUR OLMUŞTU

DeepFake bu zamana kadar birçok ünlüyü mağdur etti hatta etmeye devam ediyor. DeepFake ile mağdur olan ünlüler arasında Emma Watson, Natalie Portman, Ivana Trump, Kate Middleton, Adriana Grande, Natalie Dormer gibi popüler isimler yer alıyor.

