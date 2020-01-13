Randevu söz konusu olduğunda bazı şeylerin nasıl yapılması gerektiğini karıştırabiliriz. Bazen sevdiğimiz insanla karşılaştığımız sorunlar içinden çıkılmayacak bir hal alabilir. Böyle durumlarda birbirimizi anlamaya çalışmak oldukça önemlidir. İşte herkesin bilmesi gereken 9 ilişki sırrı.

1-Savunmasız tarafınızı saklamayın

Partnerinize, kimseye göstermediğiniz yönünüzü göstermeye istekli olun. Bu durum ikinizi daha yakın hale getirir.

2-İhmal etmeyin

Kendi ihtiyaçlarınızın partnerinizin gerisinde kalmasına izin vermeyin. İşlerin halledilmesini istiyorsanız, her ikinizin de düzgün bir şekilde ilgilenilmesi gerekir. İçinizden biri ihmal ediliyorsa işler asla düzgün bir şekilde sonuçlanmayacaktır.

3-Partnerinize açık ve dürüst olun

Her zaman birbirinize karşı açık ve dürüst olun. Sizin ve partnerinizin, başkalarıyla paylaşmayacağınız şeyleri gerçekten paylaşmaya istekli olmanız gerekir. Ne kadar dürüst ve açık olursanız o kadar iyidir. En çok sevdiğin kişiye asla yalan söyleme.

4-Kendini sevmeyi ihmal etme

Partnerini her şeyin önüne koyman kolay olsa da, kendinizi asla ihmal etmeyin. Partnerinize olan sevginiz nedeniyle kim olduğunuzu unutursanız, gerçek bir sorun var demektir.

5-Birlikte gülmekten korkmayın

Genelde romantik ilişkiler söz konusu olduğunda kahkaha önemlidir. Birlikte gülün ve gerçekten mizahı paylaşın. Bu durum aranızdaki kıvılcımın alevlenmesini sağlayabilir.

6-Kişisel alana önem verin

Hepimizin kişisel alana ihtiyacı vardır ve sevgiliniz bunun bir istisnası değildir. İhtiyacınız olduğunda zaman ayırmaya ve sevgilinizin ihtiyacı olduğunda ona zaman vermeye istekli olun.

7-Kirlilerini ortaya dökme

İkiniz arasında olan şeyler, ikiniz arasındadır. Birbirinize sır vermekten çekinmeyin. Ancak diğer insanları da zor durumda bırakmaya gerek yok.

8-Affetmeye ve affedilmeye istekli ol

İlişkiler fazla emek gerektirir. İkiniz de hata yapacaksınız ve bunun sonucunda affetmeniz ve affedilmeniz gerekiyor. Buna hazırlıklı olun. "Üzgünüm" demek çok zor olmamalı.

9-Gerektiğinde oturmak ve konuşmak için korkmayın

Partnerinizle oturup ilişkiniz hakkında ortaya çıkan sorunları konuşmaya istekli olun. Eğer ikiniz de birbirinizle konuşamıyorsanız, işler sarpa sarar.

13/01/2020 17:30