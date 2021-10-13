Herkesin doğruyu bildiği, yanlışı yaptığı bir ortam. Yazık bu halka

“Garagözün perdesi” nedir bileniniz var mı? Çocukken fazla “şebeklik” yaptığımızda, büyüklerimiz öyle derdi. “Burayı Garagözün perdesine çevirdiniz…” Düşünün şu anda memlekette “Garagözün perdesine çevrilen” bir tek yer var. Cumhuriyet Meclisi

Oysa, bir ülkenin, demokrasinin kalesi meclis… Parlamenter demokrasinin en yüksek organı. Olmadı, bu meclise seçilenlerin döneminde bu başarılamadı. 4’lüsü, 2’lisi, 3’lüsü, istifacıları… Her türlü varyasyon denendi. İktidara gelmeyen parti kalmadı, ülke çorbaya döndü.

Düşünün, Pazartesi, Salı toplanamadı meclis. Bundan utanç duyup istifa etmesi gereken hükümetin kendisidir. Etik de, vicdan da bunu gerektirir. Bu Bakanlar Kurulu’nun alacağı hiçbir karar artık meşru değildir, çoğunluğunu yitirmiştir. Bu utanılacak, bırakılıp kaçılması, ülkenin önünün açılması gereken bir durum.

Peki iktidarın tepkisi nedir? Yine, “rijit” açıklama YDP Başkanı Erhan Arıklı’dan geldi. “Biz de Perşembe günü nisaba destek vermeyeceğiz…”Ya bırak Allahasen sayın başkan, bakan. Sensin. Nisabı zaten sağlayamayan sensin. Bu halkla bu kadar dalga geçilmez

YDP- DP dün bir araya geldi. İcraat yapmak isterlermiş ama UBP buna engel olurmuş. Bu nedenle hükümette sorun varmış. Çekilin. Açın ülkenin önünü. Ülke zaten hükümetsiz. Zaten çoğunluğu yok. Bari erken erken seçime gideriz, bu ayıp, bu ucube yapı ortadan kalkar

YDP- DP hükümetin gidişatından en azından rahatsız. E bu iki partinin elinde oyuncağa dönen UBP ne yapıyor? Dün MYK vardı. Ne görüşüldü sizce MYK’da? Girne İlçesinde kadın kolları başkanı kim olacak. Saatlerce… Karar? “Kurultaydan sonra bakarız…”

Meclis toplanamıyor. Yasa geçemiyor. Hükümet ortakları sabah akşam birbirne hakaret ediyor. Bakanlar arasında kavgalar başladı. Herkes kendi derdine düştü. Böyle bir ortamda bekliyoruz ki icraat olsun, halkın faydasına birileri bir adım atsın. Olmayacak

Dolar 8.4; Euro 10.5; Sterlin 12.6… Bunu dert edinen var mı? Paramız pul oldu. Bu gemi su alıyor. Kamu Maliyesi’ne Türkiye’den kaynak aktarılmıyor. Çeşitli gerekçelerle, ama sonuçta 2021 yılında öngörülen aktarılacak kaynak yüzde 25 civarı gerçekleşti. O da tartışılır

Böyle bir ortam. Halkı düşünen yok. Kıb- Tek 400 milyon TL borçlandı. Bunun yanında günlük görev zararının 1.5 milyon TL olduğundan söz ediliyor. Ya borçlanacak, ya oggalı zam yapacak, belimiz bükülecek. Kabinenin Kıb- Tek ile tek ilgisi “ihale”. Hangi ihaleyi hangi partili alsın

Bu ayıp bu ülkenin. Bu ülke insanı “bencil” olabilir. “Kişisel ikbal peşinde” koşabilir. Ama bu kadar da kötü yönetilmeyi hak etmiyor. Yönetilmiyor çünkü. Kamu gücünü elinde tutanların kişisel, ailesel, zümresel ikbal peşinde koşmalarını izliyoruz. Gözümüzün önünde hukuksuz olan her şey…

Anayasa çiğneniyor. Ara seçim yapılmadı. Meclise gelmeyen vekiller var. Kamu kadrolarına vasıfsız insanlar dolduruldu. İlaç almaktan aciz bir hükümet, “arazi dağıtma” kavgası yapabiliyor. Ekonomi hızla dibe vururken, halk hem fakirleşiyor, hem de zihnen daha gerici bir hal alıyor

Muhalefetin artık tespitleri doğru yapıp, teşhisleri de anlatması lazım. “Tam gün eğitim” demeli, öğretmenden korkmamalı, “tam gün sağlık demeli” doktordan korkmamalı. “Yeni yurttaşlık yasası” demeli, Türkiye’den korkmamalı, “yeni vergi yasası” demeli, ayrıcalıklı işadamlarından korkmamalı.

Örnekleri artırabilirim. Herkesin doğruyu bildiği ama yanlışı yaptığı bir ortamda, ne kadar örnek versek boşuna. Herkes aklından hoşnut. İyisi de kötüsü de “bir daha seçilme” gaylesi, “iktidarda olma gaylesi” içerisinde. Ama neden? Bunun cevabını verebilecek cesur siyasilere ihtiyaç var.

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13/10/2021 08:32