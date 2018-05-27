Herkesin merakla beklediği eleme adayları belli oldu

Survivor son bölümde nefes nefese bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Finale geri sayım yapılırken artık güçlü adaylar eleme potasına giriyor. Survivor son bölümde birinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı ada konseyine gitti.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE ELEME ADAYLARI: YAĞMUR ve HAKAN

Acun: Çok kritik bir dokunulmazlık oyunu. Gerçekten zor bir gün. Çünkü finale gidiyoruz. Değişik bir parkurda mücadele edeceksiniz. Çok kritik bir final sizi bekliyor. 4 erkek 1 kadın oynayacak buyurun.

Ünlüler: 10 Gönüllüler: 8 Dokunulmazlık Ünlüler takımının oldu.

Acun: Gerçekten büyük bir mücadele vardı. Kazanan tek bir takım oldu o da Ünlüler. Öyle bir oyundu ki bir o tarafa bir bu tarafa gitti.

Turabi: Çok büyük bir ödülü kaybetti. Finalden sonra da gidebiliriz. Dokunulmazlık daha önemliydi.

Merve: İstanbul ödülü benim için çok büyüktü. Kaybetmek beni çok üzdü. Bugün dün çıkaramadığım hırsı burada çıkardım.

Murat: Aslında avantaj ile geldik ama yükselemedik. Bir günümüz bir güne uymuyor şartlar zor. Ümitlerimiz devam ediyor.

Acun: Gönüllüler’den iki aday çıkacak. Aranızdan bir kişi kazandığınız ödülü yaşayamayabilir.

Yağmur: Bugün çok farklı şeyler yaşandı. Oyun sonrası ağladım. Çünkü birkaç kişi elinden geleni yapmadı. Oyunu kaybetmemizin tek sebebi Damla.

Damla: Sema’nın oynamadığı oyunlarda biz dezavantajlı oluyoruz. Bu oyunun finalini dha önce oynadık ben çok kötüydüm geri çekildim. Bu takıma kötü yansımış.

Hilmi: Artık isim yazma seçeneklerimiz de azaldı. Bizden iyi yarışmacılar potaya girecek. Şu dokunulmazlığı alalım. Sıra bize geliyor.



Adem: Yağmur’un Hakan’a sitemi gözümden kaçmadı. Kendisinin gideceğini düşünerek serzenişte bulundu gibi geldi bana.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Alp: Bireysel dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim: DAMLA

Damla: Gönül isterdi ki bu dokunulmazlığı kazanalım. Bu 7 kişiyi korumak istiyorduk. İkinci dokunulmazlığı kaybetmryi yeğlerdik.

Hakan: Mağlubiyette iki kişinin payı var. Biri ben biri Damla. Damla bugün çıkmadı. Konu kendisi olunca gayet mücadele ediyor. Takım için mücadele etmeyen Damla olay bireysele gelince oyunu alıyor.

Yağmur: Bazen insanların şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Takım için yarışmayan Damla gitti bireyseli aldı.

Damla: Üzgünüm bir isim söyleyeceğim. Umarım kimse alınmaz istediğim bir durumu yaşamıyorum çünkü.

ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Acun: Survivor’da Gönüllüler için bir konsey.. İki aday çıkması gerek. Birinci adayı siz belirleyeceksiniz ikinci adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan Damla söyleyecek. Önemli bir döneme girdik önemli bir mağlubiyet.

Hilmi: Güzel bir moralle geldik. Oyun çok ortada geçti. Kritik sayıları alamadık. Karşı takım da güçlü bir rakip. Mutsusuz. Başladığımız işi bitiremedik.Sonuçlarına katlanacağız.

Yağmur: Çok üzüldüm. Çok sinirlendim. Biri yeter dedi yetti ve kaybettik. Herkesin elinden geleni yapması lazım. Eğer bir hata yapıyorsan sonuçlarına katlanmak lazım.

Damla: Bu atışta iyi olduğumu söyleyemem o yüzden geri çekildim. Sonuçta korunması gereken 7 kişi vardı. İkinci dokunulmazlığa odaklanacağız.

Acun: Tek kelime ile istediniz ve zorladınız aldınız. Adem neler diyeceksin?

Adem: Elimden geleni yaptım 1 sayı kazandırabildim. Önde olmama rağmen bir şekilde ayarı sağlayamadım. Mutluyuz perçinlemek için ikinci oyunu almalıyız.

Merve: Türkiye ödülü çok büyük bir ödüldü. Kısmetimiz değildi. Sporcu olduğum için çok fazla düşüyorum ama toparlanmasını da biliyorum. Dün yapamadığım şeyin hırsını bugün çıkardım.

Acun: 4 Yağmur, 3 Anıl. Bu durumda birinci aday Yağmur.

Yağmur: Şaşırmadım. Kariı takım da izleyenler de şaşırmıyordur. Vicdanım rahat. Ben gittiğim zaman birbirlerini yesinler! Bu da beni üzüyor. Sürekli beni yazıyorlar. Adayım alışık olduğum bir durum. Telafisi var bakalım ikinci dokunulmazlığa.

Damla: Şuanda bir sebebim yok. Belirtebileceğim bir neden yok. Takım içinde anlaşmalık yok gayet iyi. Bir isim söylemem gerekiyorsa HAKAN

Hakan: Bu teklifi geçen hafta ben de yapmıştım. Damla ile benim aramda yaşanan bir olaydan dolayı zor bir gündü. Konsantrasyon eksikliği vardı. Bağırmayı yapamadım. Bu beni çok üzdü. Bu adada bana en yakın kişi olan Yağmur’un yazılacağını biliyordum. Bireysel dokunulmazlığa çıkınca oyunu bıraktım bana bireyseli almak yakışmazdı bu davranışı Damla’dan da beklerdim. Ben bu oyunda iyi değilim deyip oyuna çıkmayan Damla yarım saat sonra bireyseli aldı. Demek Damla için takım değil bireysellik ön planda ya da potadan korkuyor.



Damla: Şu bana çok komik geliyor. Potaya çıkan ateş etmeye bayılıyor. Pota korkum hiçbir zaman olmadı. Korksam Cumali ile potaya çıkmazdım. Takımı sırtlanmazdım. Denge oyunuydu jimnastik yaptığım için dengede durmak çok basit. Bugünki oyuna çıkabilirdim haklısın. Çıkmak istemiyorum dedim. Daha önce bu oyunu oynadım. Funda ile oynadım yarışma bitmek bilmedi, bir türlü final yapamadım. İkinci oyuna çıkınca da kaybettim. Ben her seferinde finali ve en iyileri bekledim. Bugün çıkmak istemememin sebebi evet motivasyonum yoktu. Takıma katkıda bulunamayacağımı düşündüm. Nagihan ile Yağmur’un atışı iyiydi. Potaya çıktığın için ateş etmene gerek yok. Kimse ile problemim yok.

Hakan: Damla ile hiçbir sıkıntım yok. Sadece bu olayı söyledim. Her şey güç değil biraz da vicdan olması gerek. Bireyseli bırakması gerekiyordu