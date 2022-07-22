Herkesten nefret eden 5 burç...

Bazı insanlar, ne kadar çaba gösterse de diğer insanlarla sosyalleşemezler. Bu tür insanlar gizliden gizliye insanlardan nefret eder ve kendi başlarına bırakılmak isterler. Çalışma hayatlarında bile kimseyle bir araya gelmeyi ve toplantı yapmayı istemezler. Birisi onlarla etkileşime girmeye çalışırsa çok sinirlenebilirler. Ayrıca o kişiden hayat boyu nefret etmeye başlarlar. Astrolojide de herkesten nefret eden burçlar var. İşte insanları sevmeyen ve herkesten nefret eden burçlar...

Astrolojide bazı burçlar insanlarla sosyalleşmekten ve onlarla vakit geçirmekten keyif almaz. Hiç kimseyi sevmeyen bu burçlar adeta herkesten nefret eder. Astrolojide herkesten nefret eden burçları merak ediyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atın.

KOÇ BURCU

Koç burcu birinden hoşlanmadığında çok kibirli ve kaba davranışlar gösterebilir. Hatta düşünmeden, çok kırıcı şeyler söyleyebilirler. Bazen diğerlerinden çok daha üstün olduklarına inanırlar ve bu nedenle başkalarıyla etkileşime girmeleri gerekmez.

Koç burçları ayrıca aşırı sinirli olabilir. Her an öfke patlaması yaşayabilirler. Koç burcunun bu tavrı onlarla iletişim kurmayı zorlaştırır

BOĞA BURCU

Boğa burcu eğer insanlardan nefret etmeye başladıysa bunun asla geri dönüşü olmaz. Boğalar katı ve inatçıdır; düşüncelerinden vazgeçmezler. Boğa burçları her insanın kendisine layık olmadığını düşünür. Bu düşünce sebebiyle herkesle hemen iletişim kurmazlar ve sosyalleşmezler.

Boğa burcu sürekli yalnız olmayı sever. Etrafındaki kalabalık onu çok fazla yorar. Tek başına olduğunda daha mutlu olduğunu düşünür.

ASLAN BURCU

Aslan burcu en havalı burçlar arasında yer alır. Herkesten üstün olduğu iddia eden aslan burçları, her zaman ilgi odağı olmak ister. Tüm gözler onlarda olmadığında aslan burcu çılgına dönebilir. Aslan burcu böyle olduğun tüm insanlardan nefret edebilir.

Aslan burcu olan kişiler her zaman onlara sevgi ve saygı duyan kişilerle yan yana olmak ister. Onlarla ilgilenmeyen hiçbir insanla birlikte olmak istemezler.

AKREP BURCU

Akrep burcu astrolojinin en tehlikeli burcu olarak bilinir. Akrep burcu, eğer birinden gerçekten nefret ediyorsa onu küçük düşürmek, moralini bozmak ve oyundan atmak için her planı ince ayrıntısına kadar düşünür.

Akrep burcu olan kişiler adeta nefretle beslenir. Kinci yapıları sebebiyle uzun yıllar kendilerine yapılan olumsuz her şeyi hatırlarlar. Akrep burçları intikam alabilmek için elinden geleni yapar.

YAY BURCU

Yay burcu olanlar her zaman güler yüzüyle ve neşesi ile dikkat çeker. Oysa gerçekte yay burçları öyle olmayabilir. Yay burcu eğer bir insanı sevmezse onunla asla bir araya gelmez ve hayat boyu nefret eder. Yay burçları sivri diliyle tüm sevgisizliğini herkese gösterebilir.

İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Oğlak, Kova ve Balık, birinden sebepsiz yere nefret etmeye inanmaz. İnsanlardan da bu kadar yoğun nefret etmezler.

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22/07/2022 17:51