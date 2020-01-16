Hermes Airports şirketinden casus van olayıyla ilgili açıklama

“Hermes Airports” şirketinin, casus van olayıyla ilgili 25 gün sonra sessizliğini bozduğu ve casus vanın bağlı olduğu “Wispear” şirketinden hiçbir zaman, havalimanlarında çalışma yapması için talepte bulunulmadığı gibi, şirkete herhangi bir izin de verilmediğini açıkladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şirketten yapılan açıklamada, Larnaka Havalimanı’nın park yerine “GoNetwork” adlı şirket tarafından üç adet kablosuz ağ bağlantısı (Wi-fi) vericisi konduğunun ve bu vericilerin, Avrupa prototiplerine uygun olduğunu; “Wispear” şirketiyle de herhangi bir alakasının bulunmadığının kaydedildiğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, “GoNetwork” adlı şirketin Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olmadığını ve merkezinin İsrail’de bulunduğunu belirterek, casus van ile ilgili aranmakta olan Tal Dilian ve Shahak Avni ile bu şirket arasında bağlantı bulunup bulunmadığının araştırıldığını belirtti.

16/01/2020 13:32